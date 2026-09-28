Diego Placente, sobre la polémica citación de Kiki Ramos a la Selección Argentina Sub-17: “Está porque juega bien”

Nació en Puerto Príncipe, Haití, y es uno de los talentos más prometedores de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield.

Stephen Ramos es una de las grandes apariciones en 2026 y promete ser uno de los principales talentos del país. De hecho, fue convocado a la Selección Argentina Sub-17 por su abrumador nivel en las divisiones inferiores de Vélez, pero también fue el centro de muchas críticas y polémicas. El detalle a tener en cuenta es que nació en Haití.

Oriundo de Puerto Príncipe, capital de la nación caribeña, el categoría 2009 fue adoptado a los 8 meses por una familia argentina. Conocido popularmente como Kiki, tiene un dato relevante a destacar y es que sobrevivió al terremoto de 2010, que está considerado como una de las catástrofes naturales más grandes de la historia de la humanidad.

Stephen Kiki Ramos firmó su primer contrato con Vélez. (@Kikiramoss_)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Roberto Parrottino, Diego Placente fue tajante con la polémica por su color de piel y la citación. “Está en la Selección porque juega bien, no porque sea negro“, sentenció en primera instancia. Y para no dejar dudas, insistió: “Está porque es bueno, no porque en la Selección hubo pocos jugadores negros“.

En ese sentido, apeló a su actualidad y pasado reciente. “En la 2009 de Vélez, una de las mejores categorías, era suplente de Aguirre y de Policella, y cada vez que entraba, jugaba bien“, argumentó el entrenador de las juveniles. Inmediatamente después, redobló la apuesta y explicó: “Ahora, que ellos subieron a Primera, él empezó a jugar, a meter goles“.

Stephen Kiki Ramos en la Selección Argentina Sub-17. (@Kikiramoss_)

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De nuevo sobre la polémica que se instaló últimamente, manifestó: “Para mí, el argentino no es racista, sino que es algo cultural“. Pocos segundos más tarde, brindó varios ejemplos. “Les buscamos un sobrenombre a todos, y a él le dicen ‘Negro’, como al que es rubio le dicen ‘Polaco’, ‘Ruso’… No tiene nada de malo, es algo cariñoso“, aseguró el director técnico.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Sabemos que culturalmente por ahí está mal, y afuera por ahí sí hay un problema racista“, reconoció Placente ante las críticas por el apodo que se utiliza de forma natural en el país. “Nosotros, en la selección, decimos que tratemos de decirle ‘Kiki’“, añadió también.

Stephen Kiki Ramos en la Selección Argentina Sub-17. (@Kikiramoss_)

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Por último pero no menos importante, reveló cuál es el objetivo detrás de la convocatoria a Kiki Ramos. “Él vino como vinieron muchos chicos que están en buen nivel y los vemos en la selección, que no es lo mismo que en video o en el club, donde están más cómodos“, confesó sin titubear el entrenador de la Selección Argentina Sub-17.

La historia de Stephen Kiki Ramos

Nacido en 2009, tiene una historia muy particular porque él es oriundo de Puerto Príncipe, Haití, y a los 8 meses es adoptado por una familia argentina, junto con tres de sus hermanos. Inclusive, él salió ileso de una de las tragedias más grandes que se conocieron, una catástrofe humanitaria como el desastre natural mortífero que golpeó a Haití en 2010. Aquel terremoto inolvidable que mató a 316.000 personas y que dejó a más de un millón y medio de individuos sin hogar.