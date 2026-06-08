Antes del amistoso frente a Islandia, el entrenador negó una versión del exterior que aseguraba que el capitán influía en el armado del equipo.

En la previa del amistoso ante Islandia, el último ensayo de la Selección Argentina antes del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni protagonizó un momento particular durante su conferencia de prensa. Todo ocurrió cuando al entrenador le consultaron sobre el rol que tendrá Lionel Messi dentro del equipo y, antes de responder, hizo un alto para aclarar públicamente una situación que no le cayó bien en los últimos días.

El foco estuvo puesto en una publicación que, de acuerdo con la versión del DT, tergiversó una declaración suya y dio a entender que Messi tenía influencia directa en el armado del equipo argentino. “Aprovecho a aclarar que el otro día me preguntaron en un medio argentino sobre si yo hablaba del equipo con él y yo respondí en cuanto a él. El tema es que tergiversaron la respuesta en un medio del exterior y salió por todos lados que yo consultaba con él sobre el equipo”, comenzó Scaloni.

En medio de la explicación, Scaloni incluso dejó en evidencia la repercusión a la que llegó aquella publicación distorsionada. “Después le preguntaron al entrenador de Portugal si hablaba también con Cristiano Ronaldo, y como no sabía de dónde venía la pregunta, respondió que ellos trabajaban de forma diferente”, relató.

A partir de ahí, el oriundo de Pujato remarcó: “En realidad, él (DT de Portugal) trabaja de la misma forma que yo: el equipo lo arma el entrenador, como debe ser y es lógico”, afirmó.

“En los años que llevo acá, Leo nunca me dijo una palabra del equipo. Sobre él, lo que sea y no me voy a cansar de repetirlo: no voy a hacer nada que él no quiera. A partir de ahí, decido yo lo que hace el equipo”, continuó el entrenador, para no darle espacio a una nueva modificación de sus declaraciones.

Y para cerrar su descargo, evidenció el alto grado de fastidio que le generó el episodio. “Lo quiero aclarar, no sé si es de mal gusto, pero no me gustó. Me jodió. Espero que haya sido una confusión y me harían un favor si pueden borrar ese artículo”, lanzó.

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Messi jugará ante Islandia

Ya metido nuevamente en el plano futbolístico, Scaloni confirmó que Leo sumará rodaje en el partido de este martes, aunque todavía resta definir cuánto tiempo estará en cancha. “Tengo que hablar con él cuántos minutos para no tener riesgos, pero va a jugar”, explicó el entrenador.

Además, volvió a destacar la importancia que tiene el capitán dentro del grupo más allá de lo futbolístico. “Está todo el mundo esperando que Messi juegue y yo quiero que juegue, ojalá esté bien, que es lo que todos queremos”, sostuvo. Y concluyó: “Tendrá un rol como siempre ha tenido, importantísimo. Todo lo que transmite a los compañeros es increíble”.

Datos clave

Lionel Scaloni desmintió que consulte el armado del equipo de Argentina con Lionel Messi.

desmintió que consulte el armado del equipo de Argentina con Lionel Messi. El director técnico expresó públicamente su fastidio por la tergiversación de sus declaraciones .

. El seleccionado argentino disputará un partido amistoso ante Islandia antes del Mundial 2026.