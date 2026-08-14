Enzo Fernández y Julián Álvarez quieren cambiar de club y no los dejan: ¿Cómo puede afectar esto a la Selección Argentina?

Desde la perspectiva de la Albiceleste, los escenarios ideales son opuestos para ambos jugadores: Julián debe salir cuanto antes y Enzo debería quedarse en Londres.

El mercado de pases del verano europeo 2026 nos está regalando novelas interminables, y los futbolistas argentinos surgidos en River son los grandes protagonistas.

La máxima del fútbol es clara: si un club desea fervientemente a un jugador, debe poner el dinero sobre la mesa. Sin embargo, cuando las ofertas son insuficientes o inexistentes, los cortocircuitos institucionales y las presiones de los entornos convierten el futuro de las estrellas en un verdadero laberinto.

A mediados de este mes de agosto de 2026, y a pocos días del inicio de las grandes ligas, la saga de Julián Álvarez y Enzo Fernández está llegando a su punto de ebullición.

Julián Álvarez: atrapado en el fuego cruzado entre Madrid y Barcelona

La Araña buscaba minutos y protagonismo al salir del Manchester City rumbo al Atlético de Madrid. A priori, parecía un destino ideal para un delantero con su capacidad de presión y sacrificio.

Sin embargo, el idilio duró poco. Hoy, Julián debe lidiar con un Diego Simeone que públicamente declara que su equipo “no tiene a un Mbappé, a un Lamine Yamal o a un jugador diferencial”, un claro desaire para su delantero estrella.

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La intención de Álvarez de abandonar el club rojiblanco es evidente, y su único destino deseado es el Barcelona. Pero el escenario es tremendamente complejo:

Relaciones rotas: el Atlético de Madrid ha cortado relaciones institucionales con el Barça (incluyendo tuits oficiales bastante inusuales para clubes de esta magnitud) y se niega rotundamente a reforzar a un rival directo.

el Atlético de Madrid ha cortado relaciones institucionales con el Barça (incluyendo tuits oficiales bastante inusuales para clubes de esta magnitud) y se niega rotundamente a reforzar a un rival directo. El fantasma de los 100 millones: desde Cataluña filtran que están dispuestos a ofertar 100 millones de euros, pero la oferta formal brilla por su ausencia. Considerando que el Barcelona acaba de desembolsar 80 millones por el inglés Anthony Gordon, pretender sacar a Julián Álvarez por una cifra similar (o apenas superior) parece insuficiente para las arcas colchoneras.

desde Cataluña filtran que están dispuestos a ofertar 100 millones de euros, pero la oferta formal brilla por su ausencia. Considerando que el Barcelona acaba de desembolsar 80 millones por el inglés Anthony Gordon, pretender sacar a Julián Álvarez por una cifra similar (o apenas superior) parece insuficiente para las arcas colchoneras. Guerra fría interna: en medio de esta tensión, Simeone y el CEO Miguel Ángel Gil Marín se han tomado un receso en el mercado, paralizando cualquier tipo de diálogo directo con el jugador.

Julián se encuentra en una encrucijada: o tensa la cuerda al máximo, al estilo Alexander Isak en el Newcastle, declarándose en rebeldía, o deberá resignarse a una temporada más en un equipo donde no es feliz, esperando un milagro de última hora del Barcelona.

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Enzo Fernández: el factor Maresca y el ultimátum del Chelsea

El caso de Enzo es distinto. Tras años convulsos en Londres —donde admitió problemas de adaptación, cambios físicos y necesidad de apoyo psicológico para rendir—, el Chelsea entendió su deseo de salir y lo puso en el mercado.

La gran tentación de Enzo es el Manchester City, dirigido por Enzo Maresca. El técnico italiano fue el único que supo “mimar” al argentino en el pasado reciente, adelantándolo en el campo y potenciando su faceta ofensiva.

Pero el Chelsea marcó la cancha con un movimiento revolucionario para el mercado: impuso un ultimátum. La directiva blue, buscando darle certezas a su nuevo entrenador Xabi Alonso, avisó que si no llegaba una oferta de 120 millones de libras esterlinas antes del viernes a las 17:00, no habría salida.

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El juego del City: el equipo de Manchester nunca presentó la oferta. Su estrategia está ligada al futuro de Rodri (cuyo pase negocian a la vez con el Barcelona, en otro efecto dominó financiero). Si Rodri se queda, el interés por Enzo se esfuma.

¿Qué le conviene a la Selección Argentina?

Desde la perspectiva de la Albiceleste, los escenarios ideales son opuestos para ambos jugadores:

Julián debe salir: el delantero no está cómodo en Madrid y su rendimiento podría estancarse. Necesita un equipo, como el Barça, que apueste ciegamente por él.

el delantero no está cómodo en Madrid y su rendimiento podría estancarse. Necesita un equipo, como el Barça, que apueste ciegamente por él. Enzo debe quedarse: si Fernández recala en el City de Maresca, terminará consolidándose como un mediapunta definitivo al estilo Kevin De Bruyne. Para la Selección, Enzo es mucho más útil y nutritivo jugando como “5” clásico o eje de recuperación, un rol del que se alejaría por completo si cambia de equipo.

Con el reloj corriendo hacia el cierre del mercado de pases, la resolución parece inclinarse hacia la continuidad forzada: Enzo se quedaría en Londres tras vencerse el ultimátum, y Julián necesitará casi un milagro para forzar su salida hacia la Ciudad Condal.