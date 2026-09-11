Máximo Perrone la está rompiendo en Como y pinta para titular en la reconstrucción de la Selección Argentina

Máximo Perrone se consolidó como figura en el Como de Cesc Fàbregas. El ex Vélez podría ser el titular indiscutido del mediocampo de Scaloni y tres equipos top ya se pelean por su pase.

El recambio en la Selección Argentina de Lionel Scaloni parece estar más que asegurado. En una mitad de cancha que históricamente ha sido el motor de la Albiceleste, una nueva joya brilla con luz propia en la Serie A italiana. Se trata de Máximo Perrone, quien no solo pinta para ser el 5 titular del seleccionado, sino que ya despertó el interés de tres clubes top de Europa.

El eje del Como de Fàbregas

El exfutbolista de Vélez Sarsfield, categoría 2003, está viviendo una temporada de ensueño. Es el corazón y el eje del Como, equipo que debutó recientemente en la Champions League con una contundente goleada ante el Leipzig.

Bajo la dirección técnica de Cesc Fàbregas, un conocedor experto de la posición, Perrone no es un mediocentro posicional y estático. Es de esos que les encanta estar constantemente siendo parte de las jugadas, moviéndose, triangulando y distribuyendo con una calidad envidiable.

El futuro dueño de la mitad de cancha Albiceleste

Ante la incertidumbre sobre la continuidad de Leandro Paredes, el nuevo rol de mediapunta de Enzo Fernández en el Chelsea y la reubicación de Alexis Mac Allister, Perrone asoma como la gran alternativa de lujo para hacerse cargo de la distribución del seleccionado nacional.

A pesar de tener solo dos encuentros con la Mayor (había sido convocado en 2025 y sumó minutos ante Angola y Mauritania), su paso por el Mundial Sub-20 de 2023 ya había dejado en claro su valía. Todo indica que Scaloni lo tiene en cuenta como pieza fundamental para el futuro inmediato.

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Liverpool, Napoli e Inter, a la carga por la joya

El talento del mediocampista no pasó desapercibido. Tras haber sido comprado por el Manchester City y salir a préstamo para ganar rodaje, su nivel atrajo las miradas de los gigantes:

Liverpool: Según informes de The Sun, los Reds lo ven como una variante ideal para reforzar la medular y ya están tras sus pasos.

Según informes de The Sun, los Reds lo ven como una variante ideal para reforzar la medular y ya están tras sus pasos. Inter y Napoli: Ambos conjuntos de la Serie A vienen siguiendo de cerca su evolución en el Calcio y están maravillados con su capacidad de “escaneo” y lectura del juego.

A sus 23 años, Máximo Perrone demostró que salir del City Group para buscar protagonismo fue la mejor decisión de su carrera. Hoy es pretendido por gigantes, titular indiscutido en Italia y, “más pronto que tarde”, el dueño del mediocampo de la Selección Argentina.