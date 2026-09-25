Mi sensación es que Scaloni se va junto a Messi y si lo hace hay buenos entrenadores para reemplazarlo

Cuando deslizó que él lo convenció para que se despida ahora, demostró que, si el adiós fuese en 2027, podría ya no ser el DT.

Después de escuchar a Lionel Scaloni, creo primero que la situación sigue siendo la misma del día de la final del Mundial. Scaloni hoy se va. Scaloni hoy no renueva. Scaloni se encargó de aclarar que no nos comamos operaciones.

Scaloni deslizó que él todavía quiere hablar con Chiqui Tapia porque no arregló nada. Que no les den bola a los que operan que va a seguir.

Y el hecho más destacado es cuando Scaloni dice que él le pidió a Lionel Messi que venga. Messi es sagrado y Scaloni no va a jugar con Messi. Entonces, cuando dice que puso su granito de arena porque quiere estar en su despedida, da a entender que, si la despedida fuese en 2027, él podría no estar.

Todo esto más allá de las ganas, más allá del equipo nuevo, más allá del entrenamiento de hoy, más allá de los amistosos y de traer jugadores nuevos, que es un laburo ideal.

Sí, si Scaloni involucra a Messi para estar en su despedida, es porque hoy está más para salir que para continuar. Y, si es así, hay que decirle gracias al DT. Gracias por todo. Y así se irían los dos juntos.

Ahora, digamos todo: Scaloni tampoco deja una escuela de fútbol. Es campeón del mundo, pero no deja una escuela de fútbol como sí lo hicieron César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

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Yo creo que la de Scaloni fue una selección que tuvo un liderazgo impresionante por su parte, un manejo espectacular, un sentido maravilloso para elegir a los jugadores. Pero, sobre todo en este último Mundial, no jugó bien.

Sí creo que Scaloni tuvo dos grandes partidos: la final contra Francia en el Mundial 2022 y el partido contra Brasil de las Eliminatorias para Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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En este último Mundial, jugamos a que nos salve Messi. Y, en la final, con Messi ya agotado, sin poder levantar las piernas, la realidad es que no dimos tres pases seguidos y fuimos un desastre.

Scaloni no quiso hablar de ninguna teoría conspirativa y está bien, pero la verdad es que, sin Messi en condiciones, ni el equipo ni el técnico tuvieron respuestas para hacerle frente a España, más allá de colgarse del travesaño y apostar a los penales.

Redondeando: gracias por todo, Leo. Yo creo que, si decide no continuar, hay buenos técnicos para reemplazarlo.