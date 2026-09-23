Nicolás Marcipar se refirió al apodo ‘Europibe’ que reciben los juveniles de la Selección Argentina: “Siento que nos excluye”

El defensor de Barcelona aseguró que el mote que reciben los nacidos en Europa no es del todo lindo para ellos.

Para los Juegos Suramericanos de Rosario, pensando en el Sudamericano Sub 20 y el Mundial de la categoría que se jugará el año que viene, el entrenador de la Selección Argentina, Diego Placente, decidió convocar a un plantel sub 19, con el fin de iniciar con la preparación desde este torneo.

Uno de los futbolistas que forman parte de la nómina es Nicolás Marcipar, defensor central categoría 2008, que nació en España y juega para el Juvenil A de Barcelona, club en el que hizo todas sus inferiores, y con el que debutó en la UEFA Champions Youth League.

En una entrevista con el periodista César Mosquera, el defensor habló respecto al apodo de ‘Europibe’ que lleva tanto él como sus compañeros nacidos en Europa, de padres argentinos. “Por un lado me gusta, por otro lado siento que nos excluye”, dijo al respecto, para afirmar que no se siente del todo cómodo con el mismo.

Y agregó: “Yo nací y me crié en España, pero eso no quita que yo me sienta un argentino más. Quizá por el acento la gente pueda decir cosas, o porque no entienda situaciones del país no quita que yo me sienta de ahí. Todos los domingos me junto a comer asado, jugar al truco y tomar mate en la casa de mis abuelos. También creo que hay que darle valor a representar a Argentina, venir desde lejos y quizá no es lo más cómodo, pero hacer ese esfuerzo es bonito”.

Además, contó cuáles son sus objetivos personales con la Selección Argentina, tanto a corto como a largo plazo, ya que forma parte de las juveniles desde años anteriores. “De cara al corto plazo, todo lo que es este año con torneos muy bonitos, poder jugar y dejar a Argentina en lo más alto. A largo plazo llegar a la mayor y ganar el Mundial“, afirmó.

Publicidad

Datos clave