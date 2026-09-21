Empieza a mirar hacia el Mundial 2030: las claves de la lista de Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina

Con sorpresas y con pruebas, los detalles de un extenso listado de convocados de Scaloni para una triple fecha en la que se retirará Messi.

A los casi 30 convocados del otro día, Lionel Scaloni sumó nueve más para los amistosos de la Selección Argentina frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, ya mirando hacia el Mundial 2030. El propio DT de La Albiceleste reconoció que el recambio no va a ser fácil, pero que hay material para poder trabajar. Y así lo hace, convocando a casi 40 jugadores para esta triple fecha FIFA.

Los nuevos convocados tienen que asimilar conceptos, empezar a entrenarse con compañeros ya referentes y hasta gozar de la chance de entrenar, por última vez, con el mismísimo Lionel Messi. Ah, no es el único, porque Nicolás Otamendi ya anunció su retiro y tipos como Giovani Lo Celso o Rodrigo De Paul están en duda para lo que viene.

En ese contexto, hay que hablar de las apariciones de Matías Soulé y Gianluca Presttiani, en el marco de una búsqueda muy particular que hace Scaloni de tener más referentes en la banda izquierda. Más allá de Nico González o de Thiago Almada, jamás se encontró un reemplazante para Ángel Di María. Y la idea es que los elegidos puedan actuar por las dos bandas.

Además, hay notas destacadas con respecto al mediocampo. No está Maxi Perrone, que es posiblemente el mejor mediocentro del momento, junto a Leandro Paredes. Y sí, aparece Equi Fernández, que lo está haciendo bien en Bayer Leverkusen. También varias alternativas para probar, con jugadores que no son 5, pero que pueden desempeñarse allí, como Valentín Barco.

En lo que es la posición de número 9, vuelve a aparecer Santi Castro. Un nombre de lo más interesante que fue probado junto con otros jugadores como Joaquín Panichelli, Flaco López y Mateo Pellegrino, además de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Pero él resiste ahí, apareciendo como una alternativa y haciéndolo bien como suplente en Roma.

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Una de las grandes sorpresas en la lista de Scaloni es Santiago Simón, que lo está haciendo espectacular en México. Es un chico que se reconvirtió, pasando a tener un presente en donde lo consideran haciendo las veces de lateral derecho o volante por derecha. Es una de las tantas pruebas que hará el cuerpo técnico en esa posición.

Pero no solo habrá pruebas en el lateral derecho, sino también en el izquierdo, como por ejemplo Valentín Gómez, central de origen pero de gran actualidad en Betis. Paralelamente, mientras Nico Tagliafico ya anunció que está en la etapa de la despedida, Román Vega también puede desempeñarse allí y hasta aparece la opción de Julio Soler, entre otros.

En general, podemos resumir la búsqueda de Scaloni como una triple fecha de pruebas. Porque más allá de que sea una triple jornada en donde se van a despedir Messi y compañía, no deja de ser una chance fundamental para tenerlos entrenando 15 días y empezar a preparar ideas para lo que viene. Y esto da esperanzas con respecto al futuro de Scaloni, porque da la sensación de que ya está pensando y planificando a futuro.