Pato Fillol destacó a Santiago Beltrán por su convocatoria a la Selección Argentina: “Es esperanzador”

El campeón del mundo en 1978 elogió al arquero de River, que volvió a ser llamado por Scaloni.

Al igual que para la gira previa al Mundial 2026, el arquero de River, Santiago Beltrán, fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de los tres encuentros amistosos que disputará la Selección Argentina en el país, frente a Bolivia en Córdoba, y Burkina Faso y Benín en Buenos Aires.

Referido a esta convocatoria, Ubaldo Fillol, arquero que dejó una huella en el Millonario y que fue campeón del mundo en 1978, habló con La Página Millonaria en la cena solidaria que realizó la institución, y allí celebró el buen presente del juvenil de 21 años.

“Siempre es esperanzador que jugadores o arqueros jóvenes estén en la Selección. Lo conocen porque estuvo trabajando con Scaloni y ha tenido un gran presente en River. Le deseamos lo mejor, es muy especial porque es arquero”, fueron las palabras del ‘Pato’ para con Beltrán.

🦆 El gran Pato Fillol habló sobre el presente de River y la convocatoria de Santi Beltrán a la Selección, en la cena de @FundacionRiver. pic.twitter.com/8tqhoPvOt6 — La Página Millonaria (@RiverLPM) September 23, 2026

De cara a esta convocatoria de Scaloni, Beltrán competirá por un puesto con Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli, los tres que estuvieron presentes en la última Copa del Mundo, y con quienes entrenó a lo largo de la preparación para este certamen. En caso de sumar minutos, se dará su segunda presentación en la Albiceleste, tras jugar en el amistoso con Honduras.

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales

Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires.

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires.

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