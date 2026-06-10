Los puntajes de la Selección Argentina: jugador x jugador en la goleada ante Islandia

Las calificaciones de los jugadores albicelestes en la goleada ante Islandia.

Gerónimo Rulli (5): un partido sin complicaciones. Terminó con valla invicta y consolida su performance como una alternativa confiable a Dibu Martínez.

Agustín Giay (5): cumplidor. Jugó los dos partidos amistosos por los inconvenientes físicos de Montiel y Molina, y su actuación parece consolidarlo como el 4 del futuro de la Selección. Salvo un giro inesperado de último momento, se quedará entrenando con los mundialistas y se irá de la concentración antes del estreno ante Argelia.

Nicolás Otamendi (5): el único de los jugadores de campo que completó los 90′. Partido correcto, sin errores ni cuestiones defensivas sobresalientes. Competirá con Lisandro por un lugar entre los titulares.

Lisandro Martínez (6): correcto, tiempista y firme en defensa. No titubeó y arriesgó con criterio a la hora de subir a presionar o atacar. Su firmeza en el área rival fue responsable parcial de que la jugada del gol del Colo Barco no termine en un pelotazo de Islandia. Se notó íntegro en lo físico y pide titularidad en el Mundial. Jugó 45′ y salió por Cuti Romero.

Facundo Medina (5): prueba superada. La apuesta de Scaloni para la alternativa por el carril izquierdo tuvo un partido correcto por la banda, aunque se nota su vocación defensiva por su posición natural como central. Salió a falta de media hora por Nico González.

Giovani Lo Celso (5): un paso atrás respecto al partido ante Honduras, donde fue figura del compromiso. De todas formas, conectó buenas jugada en mitad de cancha con Barco, Palacios y Paz. Salió en el entretiempo.

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Exequiel Palacios (5): nuevamente correcto, aunque intrascendente por momentos. Completó 71 pases de 73 intentados en apenas 45 minutos y fue reemplazado por Enzo Fernández. Pinta para tener más minutos que en Qatar 2022.

Valentín Barco (8): la figura de la noche. Luego de grandes minutos ante Honduras, el Colo confirmó su buen momento y su sincronía con los jugadores de la Selección con el gol que abrió la cuenta en Alabama. Tuvo buenos aportes ofensivos y defensivos, a pesar de que pecó por apurado y fue amonestado.

Nicolás Paz (6): superó la prueba física. Era uno de los que llegaba con lo justo a la convocatoria y demostró que los dolores en su rodilla son cosa del pasado. Tuvo un gran encuentro, siendo opción ofensiva constantemente y buscando opciones de juego con los demás volantes. Pide pista para tener buenos minutos en el Mundial.

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Flaco López (6): sorprende su agilidad y velocidad para su altura. Un jugador con una enorme calidad, que colaboró por demás en la creación de juego y poco en la definición, ya que terminó el compromiso sin tiros al arco. Aún así, una gran actuación.

Giuliano Simeone (4): el más flojo del 11 inicial. Errático y apresurado para la toma de decisiones, sin injerencia clara para el ataque, aunque colaborativo con la presión alta. Fue reemplazado por Leo Messi a falta de 20′ para el cierre.

INGRESARON

Rodrigo De Paul (6): nuevamente cambió el partido con su ingreso. Junto con Alexis y Enzo, dejaron asentado que tienen que mantenerse como el mediocampo titular para el Mundial. Asistió Thiago Almada en el 3 a 0.

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Alexis Mac Allister (6): ingresó en el entretiempo por Barco y tuvo un mejor andar que ante Honduras. Fabricó una jugada espectacular que terminó en un tiro en el palo y fue clave para que el equipo eleve su rendimiento.

Enzo Fernández (7): figura total del segundo tiempo. Ordenó el mediocampo con su diestra impoluta, con cambios de frente, pases largos y cortos y rotando constantemente las posiciones con Alexis. Uno de los que mejor llega al Mundial.

Cristian Romero (6): como contra Honduras, mostró que se encuentra en buenas condiciones físicas y no corre riesgo su titularidad en el Mundial. Firme partido como defensor y una problemárica para los rivales en el área ofensiva. Sobre el final se desentendió con Rulli y casi descuenta Islandia.

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Lautaro Martínez (6): muy participativo con el ataque, pero no pudo trasladar eso al resultado. Le provocaron el penal que terminó en el gol de Messi. Llega muy bien al Mundial.

Nicolás González (5): entró como lateral izquierdo y cumplió.

Thiago Almada (6): estaba teniendo un partido intrascendente en los 25′ que llevaba disputados hasta su gol. Se asoció bien con De Paul, Messi, Alexis y Enzo y pinta para titular en el debut.

Lionel Messi (7): en las primeras dos pelotas que tocó, fabricó un pase gol majestuoso que Lautaro no pudo aprovechar pero terminó en un penal, que luego el capitán convirtió en gol. Juega parado sin pelota, pero con ella es el mejor de la cancha.

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Gonzalo Montiel (5): ingresó y fue una prueba de fuego para su físico.