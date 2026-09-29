Revelan que Argentina podría jugar un amistoso con Marruecos en un estadio que aún no existe

Desde la delegación marroquí abrieron la puerta a este duelo, que se jugaría en el Gran Estadio Hassan II.

Mientras siguen las negociaciones por la renovación de contrato de Lionel Scaloni, la Selección Argentina comienza a planificar tanto la fecha FIFA de noviembre, que será la última del año, como también los amistosos para el próximo año, previo al inicio de las Eliminatorias.

En este sentido, desde Marruecos, otro de los países que será sede del Mundial 2030, se ilusionó con disputar un encuentro amistoso con la Albiceleste, con la particularidad de que sería para inaugurar el Gran Estadio Hassan II, que se está construyendo para ser el recinto de la final del certamen.

Desde la delegación marroquí en la charla realizada en el Olé Summit, se refirieron a esta posibilidad y afirmaron que está la chance latente de que en el futuro el equipo de Scaloni viaje a tierras africanas para jugar un amistoso de preparación para la próxima Copa del Mundo.

“Ojalá podamos tener un amistoso Argentina – Marruecos en el nuevo estadio antes del Mundial de Clubes”, fueron las palabras de los marroquíes, quienes abrieron la posibilidad de este encuentro, que se disputaría antes de 2029, año en el que se jugará la segunda edición del Mundial de Clubes.

Así las cosas, en los próximos meses podrían comenzar las negociaciones entre las dirigencias de ambas asociaciones de fútbol, con el fin de que este amistoso pueda realizarse. Cabe destacar que en este año existió la oportunidad de que se enfrenten, pero finalmente no hubo un acuerdo entre las partes.

Los amistosos de la Selección Argentina en esta fecha FIFA

Miércoles 30 de septiembre

21.00 Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes

Sábado 3 de octubre

21.00 Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental

Martes 6 de octubre

20.00 Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental

Datos clave

Marruecos busca jugar un amistoso contra la Selección Argentina de Lionel Scaloni antes de 2029.

busca jugar un amistoso contra la de Lionel Scaloni antes de 2029. El partido inauguraría el Gran Estadio Hassan II , candidato a sede de la final 2030.

, candidato a sede de la final 2030. La Albiceleste planifica sus próximos amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.