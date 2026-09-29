Alineaciones de México y Perú por un amistoso FIFA internacional

En el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, mexicanos y peruano se encuentran frente a frente en un nuevo cotejo amistoso.

Este martes, en el marco de un nuevo amistoso FIFA internacional, los seleccionados de México y Perú se encuentran frente a frente en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, Estados Unidos. Lo hacen con la misión de probar alternativas y de seguir mejorando.

Cabe recordar que el combinado mexicano viene de diseñar una interesante Copa del Mundo, en la que no pudo ir más allá de los octavos de final pese a dejar una muy buena imagen. Ahora, El Tri quiere tumbar a Perú para seguir creciendo de cara a lo que viene.

Por su parte, el seleccionado peruano no pudo conseguir el boleto hacia el último Mundial y tiene la expectativa puesta en lo que será la Copa del Mundo de 2030. Como consecuencia de ello, La Bicolor posee la intención de iniciar un proceso de forma satisfactoria.

Probables formaciones de México y Perú

México: José Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Jesús Pretell; Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza.

Hora y estadio de México vs. Perú

Hora: 23:30 (República Argentina)

Estadio: Sports Illustrated (Estados Unidos)

Publicidad

La previa de México vs. Perú