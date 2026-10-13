Rosario Central propuso el Gigante de Arroyito como sede para el Mundial 2030: “No lo decimos nosotros, lo dice el mundo”

A través de sus redes sociales, el Canalla lanzó la candidatura de su estadio para la próxima Copa del Mundo.

Ya pasaron casi tres meses desde que finalizó el Mundial 2026 y los focos del plano internacional empiezan a iluminar la próxima Copa del Mundo, que se disputará en tres continentes y seis países a la vez al tratarse del centenario.

Uno de los territorios anfitriones será Argentina, donde se jugará el grupo completo que disputará la Selección que, de no mediar inconvenientes, dirigirá Lionel Scaloni.

En este contexto, este martes se hizo oficial la candidatura de un estadio para ser sede del Mundial 2030: el Gigante de Arroyito. A través de las redes sociales de Rosario Central, el estadio que se encuentra en la vera del Río Paraná se lanzó como posible anfitrión de la Copa del Mundo que se disputará en cuatro años.

Con la presencia de figuras rosarinas como Lionel Messi, Ángel Di María, Fito Páez, Roberto Fontanarrosa, los guiños de haber sido sede en el Mundial 1978 y testimonios de Mario Alberto Kempes, José Mourinho, Maradona, Daniele De Rossi y César Luis Menotti, el Canalla oficializó formalmente su candidatura.

En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo…



𝑅𝑜𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑜 🏟️🏆🇦🇷 pic.twitter.com/bHg3C5sg3O — Rosario Central (@RosarioCentral) October 13, 2026

Actualmente se está reformando y ampliando el estadio, el cual promete llegar a 42.000 espectadores sentados, tal como establece FIFA para un estadio mundialista. La premisa para la campaña fue con un mensaje contundente: “No lo decimos nosotros, lo dice el mundo. En nuestra casa estamos listos”.

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De manera oficial, el Gigante de Arroyito es el primer estadio que se candidatea a ser sede de los partidos de Argentina en el Mundial 2030. Está claro que otros estadios como el Monumental, el Único de La Plata, el Kempes, La Bombonera y el Madre de Ciudades, el Malvinas Argentinas, entre otros, querrán postularse también.

El Gigante de Arroyito se postuló para ser sede del Mundial 2030 (Getty)

Las selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2030

Al jugarse en seis sedes distintas, los seis anfitriones ya están adentro de la Copa del Mundo 2030: Argentina, Paraguay, Uruguay, Portugal, España y Marruecos.

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Cuándo se juega el Mundial 2030 y qué falta definir

El torneo se disputará en junio y julio de 2030, pero la FIFA todavía no publicó el calendario definitivo con las fechas exactas de inicio y de la final. Tampoco está cerrado el número de selecciones participantes: la propuesta de ampliar el torneo a 64 equipos, presentada en marzo de 2025, sigue sin resolución.

Quedan entonces tres definiciones pendientes —sede de la final, calendario y formato— y ninguna tiene plazo anunciado. La referencia inmediata sigue siendo el Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá antes de que el ciclo 2030 entre en su fase de definiciones.