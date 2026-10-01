Scaloni chicaneó a un periodista que aseguró su continuidad como DT de la Selección Argentina: “Hacete cargo”

El entrenador argentino habló en conferencia de prensa y allí se dio un particular intercambio con un cronista.

En su primera presentación post Copa del Mundo, en el Estadio Mario Alberto Kempes, con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López, la Selección Argentina goleó 4 a 0 a la Selección de Bolivia en un amistoso internacional.

Luego del encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa, en donde tocó distintos temas, como quién portará la 10 tras la despedida de Lionel Messi, así como también elogió a distintos juveniles que ingresaron, como Franco Mastantuono y Leonel Flores.

Además de esto, el DT oriundo de Pujato tuvo un curioso cruce con un periodista, a quien lo chicaneó luego de que este se tomara la atribución de confirmar su continuidad en la Selección Argentina en plena conferencia de prensa, cuando tomó el micrófono para preguntar.

“Voy a tomarme la licencia de dar por hecho la renovación de tu contrato, pero eso es un tema mío”, fueron las palabras del periodista, a las que Scaloni, con una sonrisa, le respondió de forma chicanera “Hacete cargo después Néstor, eh”.

"HACETE CARGO DESPUÉS NESTOR, EH" 😅



🗣️ Lionel Scaloni y su respuesta a un periodista que aseguró su continuidad en la Selección. pic.twitter.com/KoxaQ1343v — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

Cómo está la negociación por la renovación de Scaloni en la Selección Argentina

Días atrás, cuando el plantel comenzó a entrenar en el predio de Ezeiza, la cuenta oficial de la Selección Argentina publicó un posteo con una foto de Lionel Scaloni con Chiqui Tapia, y allí afirmaron que iniciaron las conversaciones para renovar su contrato, que termina el próximo 31 de diciembre.

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Al respecto de esto, en la conferencia de prensa previa al partido contra Bolivia, el DT aseguró que tiene la intención de continuar. “Intentaremos volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. La predisposición está y eso es lo importante. Cuando tengamos algo que decir, lo comunicaremos. Lo importante es que las ganas están”, soltó.

De esta manera, en los próximos días continuarán las charlas para que Scaloni renueve su contrato con la Albiceleste hasta 2030, con el fin de que pueda estar presente en la próxima Copa del Mundo, en la que Argentina ya se encuentra clasificada debido a que es una de las seis sedes.

Datos clave

Argentina goleó 4-0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes con cuatro goleadores.

goleó 4-0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes con cuatro goleadores. Lionel Scaloni valoró a juveniles y dialogó en conferencia de prensa sobre su continuidad contractual.

valoró a juveniles y dialogó en conferencia de prensa sobre su continuidad contractual. La Selección Argentina busca renovar el contrato del entrenador pujatense hasta la Copa del Mundo 2030.