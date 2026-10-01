Con un curioso video, Boca lanzó sus redes sociales en inglés

Son muchos los clubes importantes del mundo que tienen sus redes sociales en el idioma original del equipo y también en inglés. La intención es que todo el mundo pueda disfrutar del contenido sin importar las barreras idiomáticas. Boca lanzó sus redes sociales en inglés y lo hizo con un video algo particular.
Varios jugadores del plantel actual, como Santiago Ascacibar, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco se grabaron a ellos mismos y dijeron algunas palabras en inglés. El Vasco Arruabarrena también hizo lo propio.
Por otro lado, los jugadores extranjeros de Chile -Alarcón y Palacios, de Colombia -Villa-, de Paraguay -Romero- y de Ecuador -Valencia- también participaron y dijeron el nombre de cada uno de sus países, en una clara intención de mostrar la marca a nivel internacional.
Así presentó Boca su cuenta en inglés
From La Boca to the World.— Boca Juniors (@BocaJrsEN_) September 30, 2026
Boca Juniors, now in English.
💙💛💙 pic.twitter.com/I33XvRUL6w
La cuenta de Boca en inglés interactuó con la de Argentina
La Selección Argentina también tiene su cuenta en inglés y el pasado miércoles, tras el partido entre la Albiceleste y Bolivia, compartió una imagen de Leonel Flores, que tuvo su estreno oficial en la Mayor y desde la cuenta del Xeneize respondieron.
Leo made his Argentina debut 🇦🇷💎 https://t.co/YgF0AUWDXo— Boca Juniors (@BocaJrsEN_) October 1, 2026
DATOS CLAVE
- Boca Juniors lanzó sus cuentas oficiales de redes sociales en idioma inglés.
- Plantel y Arruabarrena participaron en un video promocional hablando en inglés.
- Boca Juniors interactuó con la cuenta en inglés de la Selección Argentina.