Con un curioso video, Boca lanzó sus redes sociales en inglés

El Xeneize estrenó sus redes sociales para el público internacional en una jugada de marketing que realizaron varios clubes del mundo.

Son muchos los clubes importantes del mundo que tienen sus redes sociales en el idioma original del equipo y también en inglés. La intención es que todo el mundo pueda disfrutar del contenido sin importar las barreras idiomáticas. Boca lanzó sus redes sociales en inglés y lo hizo con un video algo particular.

Varios jugadores del plantel actual, como Santiago Ascacibar, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco se grabaron a ellos mismos y dijeron algunas palabras en inglés. El Vasco Arruabarrena también hizo lo propio.

Por otro lado, los jugadores extranjeros de Chile -Alarcón y Palacios, de Colombia -Villa-, de Paraguay -Romero- y de Ecuador -Valencia- también participaron y dijeron el nombre de cada uno de sus países, en una clara intención de mostrar la marca a nivel internacional.

Así presentó Boca su cuenta en inglés

From La Boca to the World.

Boca Juniors, now in English.

💙💛💙 pic.twitter.com/I33XvRUL6w — Boca Juniors (@BocaJrsEN_) September 30, 2026

La cuenta de Boca en inglés interactuó con la de Argentina

La Selección Argentina también tiene su cuenta en inglés y el pasado miércoles, tras el partido entre la Albiceleste y Bolivia, compartió una imagen de Leonel Flores, que tuvo su estreno oficial en la Mayor y desde la cuenta del Xeneize respondieron.

Leo made his Argentina debut 🇦🇷💎 https://t.co/YgF0AUWDXo — Boca Juniors (@BocaJrsEN_) October 1, 2026

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