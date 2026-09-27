Alineaciones de Bolivia vs. Paraguay por un amistoso FIFA internacional

En Estados Unidos, los seleccionados sudamericanos se encuentran frente a frente en el marco de una nueva prueba amistosa.

Este domingo, en el marco de un nuevo amistoso FIFA internacional, los seleccionados de Bolivia y Paraguay se encuentran frente a frente en el Audi Field Stadium de Washington, en Estados Unidos. Lo hacen con la misión de probar alternativas y de seguir mejorando.

Por un lado, Bolivia llega a este compromiso luego de un nuevo fracaso en el que no pudo acceder a la pasada Copa del Mundo. Como consecuencia de ello, el combinado del altiplano tratará de generar un quiebre para poder pisar fuerte en las próximas Eliminatorias.

Por el otro, Paraguay redondeó un muy interesante Mundial, sobrepasando la fase de grupos y luego dejando en el camino a un peso pesado del calibre de Alemania. Posteriormente, en octavos de final, los de Gustavo Alfaro no pudieron con otro gigante como Francia.

Probables formaciones de Bolivia y Paraguay

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Efraín Morales, Marcelo Torrez, Roberto Fernández; Robson Matheus, Óscar López, Ramiro Vaca; Miguel Terceros, José Flores y Jesús Maraude.

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Julio Enciso, Robert Morales; Antonio Sanabria.

Hora y estadio de Bolivia vs. Paraguay

Hora: 17:30 (República Argentina)

Estadio: Audi Field Stadium (Estados Unidos)

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La previa de Bolivia vs. Paraguay