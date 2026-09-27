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Alineaciones de Bolivia vs. Paraguay por un amistoso FIFA internacional

En Estados Unidos, los seleccionados sudamericanos se encuentran frente a frente en el marco de una nueva prueba amistosa.

Bolivia y Paraguay, frente a frente.
© GettyBolivia y Paraguay, frente a frente.

Este domingo, en el marco de un nuevo amistoso FIFA internacional, los seleccionados de Bolivia y Paraguay se encuentran frente a frente en el Audi Field Stadium de Washington, en Estados Unidos. Lo hacen con la misión de probar alternativas y de seguir mejorando.

Por un lado, Bolivia llega a este compromiso luego de un nuevo fracaso en el que no pudo acceder a la pasada Copa del Mundo. Como consecuencia de ello, el combinado del altiplano tratará de generar un quiebre para poder pisar fuerte en las próximas Eliminatorias.

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Por el otro, Paraguay redondeó un muy interesante Mundial, sobrepasando la fase de grupos y luego dejando en el camino a un peso pesado del calibre de Alemania. Posteriormente, en octavos de final, los de Gustavo Alfaro no pudieron con otro gigante como Francia.

Probables formaciones de Bolivia y Paraguay

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Efraín Morales, Marcelo Torrez, Roberto Fernández; Robson Matheus, Óscar López, Ramiro Vaca; Miguel Terceros, José Flores y Jesús Maraude.

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Julio Enciso, Robert Morales; Antonio Sanabria.

Hora y estadio de Bolivia vs. Paraguay

  • Hora: 17:30 (República Argentina)
  • Estadio: Audi Field Stadium (Estados Unidos)

La previa de Bolivia vs. Paraguay

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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