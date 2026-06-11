Carlos Lampe, el espía de Argentina que informó cómo juega Argelia de cara al Mundial 2026: “Se gana llegando de atrás”

El arquero reveló todos los detalles tras el amistoso entre Bolivia y el seleccionado africano, en la previa del duelo ante la Albiceleste.

Este miércoles, Argelia aplastó 4-0 a Bolivia en el último amistoso internacional de preparación antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. En ese contexto, la Selección Argentina contó con un espía encubierto para analizar a detalle cómo juega el primer rival en la fase de grupos, donde se encontrarán el próximo martes 16 de junio a partir de las 22 horas en Kansas City.

Argelia se hizo fuerte en Kansas y goleó a Bolivia. (@LesVerts)

Cabe destacar que el partido se jugó a puertas cerradas para no dar indicios de cara al comienzo del Mundial. Bajo ese panorama, los africanos se impusieron con mucha claridad gracias a los goles de Aissa Mandi, doblete de Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. Sin embargo, Carlos Lampe reveló toda la información posible del estilo de juego del combinado argelino, en TyC Sports.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva, el arquero con pasado en Boca hace algunos años, reveló: “Es un rival que no sentí que presionen bien, todo el primer tiempo salimos limpio y con un jugador libre por derecha“. Inmediatamente después, también agregó: “El lado más débil de ellos cuando progresamos es por izquierda, podíamos filtrar o cambiar de frente“.

Carlos Lampe, arquero de la Selección de Bolivia. (Getty Images)

Luego, aseguró: “Es jugar o atacar por el lado de Mahrez“. No conforme con eso, manifestó: “A la hora de defender están un poco parados. Las jugadas más claras vinieron por ese sector“. Además, el guardameta soltó: “Es una selección que apuesta mucho al contragolpe. El ’18’, extremo izquierdo, queda muy para las contras, es picante. Mahrez es el distinto, hay que cuidar las contras“.

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El histórico de la Selección de Bolivia redobló su apuesta y siguió aportando información. “No siento que hagan daño en las pelotas paradas. No debiese ser un problema“, deslizó a modo de dato clave para tener en cuenta. Sin embargo, no tardó en hacer una aclaración. “Por algo están en el Mundial, pero en este nivel por más que seas Argentina, no podes mirar por encima a ningún rival“, tiró.

Carlos Lampe, arquero de la Selección de Bolivia. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Se gana rompiendo al espacio, llegando de atrás“, sentenció Lampe sin titubear al decirlo. “Por ahí está el partido. Ellos van a estar muy cerrados y esperando un contragolpe“, completó pocos segundos más tarde el espía encubierto que tuvo Argentina y reveló todo en una entrevista.

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🗣️ "ARGELIA ES UN RIVAL QUE NO PRESIONA BIEN. A LA HORA DE DEFENDER ESTÁ UN POCO PARADO, APUESTA MUCHO AL CONTRAGOLPE"



🎙️ Carlos Lampe analizó al rival de #Argentina en el debut mundialista, tras enfrentarlo con #Bolivia en la derrota por 4-0, en el marco de un amistoso a… pic.twitter.com/0ADJUVJin0 — TyC Sports (@TyCSports) June 11, 2026

Cuándo juegan Argentina – Argelia por el Mundial 2026