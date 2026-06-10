Por qué Bolivia vs Argelia por el amistoso internacional previo al Mundial no se puede ver en vivo ni online

El combinado africano se mide ante la Verde antes del debut ante Argentina, pero no habrá TV ni público presente.

En el Rock Chalk Park de la ciudad de Lawrence, Kansas, la Selección de Argelia enfrenta este miércoles a su par de Bolivia desde las 21, hora argentina, por un amistoso internacional. El combinado africano disputa su último duelo preparatorio antes del Mundial 2026.

Por delante, el conjunto dirigido por Vladimir Petković tiene nada menos que a la Selección Argentina, a quien enfrentará por el primer partido de la fase de grupos. Será la quinta participación en la historia de Argelia en la cita y su retorno desde Brasil 2014.

En ese contexto, trascendió que Petković no quiere regalarle nada a Lionel Scaloni de cara al compromiso entre ambos. Y por eso, Argelia habría decidido que el choque ante Bolivia se juegue sin público en el estadio y sin televisación en vivo, para que así no se filtre su formación para el debut y el estilo de juego del equipo.

Petkovic, entrenador de Argelia. (Foto: Getty)

La Federación Argelina de Fútbol desmintió esta versión: “Esta situación se debe a motivos de seguridad, ya que las autoridades locales se han negado a conceder el permiso a pesar de las gestiones de la FAF. La organización del torneo ha restringido el acceso externo—prohibiendo público y prensa— debido a la logística de seguridad implementada en los centros de entrenamiento”.

El partido entre Argentina y Argelia se disputará el próximo martes 16 de junio desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Este duelo forma parte del Grupo J en el que también participarán Jordania y Austria.

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Los convocados de Argelia para el Mundial 2026

Luca, el hijo de Zinedine Zidane, es el arquero de Argelia. (Foto: Getty)

ARQUEROS : Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (CS Constantine).

: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (CS Constantine). DEFENSORES : Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Red Star), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aïssa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) y Mohamed Amine Tougai (ES Tunis).

: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Red Star), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aïssa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) y Mohamed Amine Tougai (ES Tunis). VOLANTES : Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente).

: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente). DELANTEROS : Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al-Ahli).

: Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al-Ahli). DT: Vladimir Petković

Por qué Bolivia no juega el Mundial 2026

A pesar de que la Selección de Bolivia afrontó amistosos ante Escocia y Argelia en esta Fecha FIFA, no es parte de los 48 equipos clasificados al Mundial 2026. La Verde hizo un buen papel en las Eliminatorias de CONMEBOL al ubicarse en el 7° lugar que lo llevó al Repechaje Internacional.

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En la repesca disputada en México a fines de marzo, Bolivia superó la primera instancia por 2-1 ante Surinam, pero luego cayó en la final por la clasificación por el mismo resultado ante Irak.

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