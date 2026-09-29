El futbolista del Millonario sufrió un desgarro el pasado 19 de septiembre, por lo que no será de la partida en esta fecha FIFA con la Albiceleste.

La Selección Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en lo que será la última función de Lionel Andrés Messi con la casaca de la Albiceleste. Para esta serie de amistosos, Lionel Scaloni convocó a cuatro futbolistas de River: Santiago Beltrán, Tobías Andrada, Nicolás Otamendi -solamente para el último partido- y a Thiago Almada, aunque este último fue desafectado ya que el pasado 19 de septiembre se desgarró ante Huracán.

A pesar de haber sido desafectado de la convocatoria, Thiago Almada dijo presente en el predio de Ezeiza para entrenar con la Selección Argentina. Al Guayo se lo vio haciendo ejercicios en la bicicleta. Claro está que no puede hacer demasiada actividad mientras se recupera del desgarro.

River entendió que podía realizar parte de la recuperación con sus compañeros de la Selección Argentina mientras se pone a punto y busca llegar en condiciones al próximo partido del conjunto de Núñez que será el sábado 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental.

🇦🇷 Thiago Almada se entrena con la Selección Argentina como parte de la recuperación de su desgarro sufrido con la camiseta de River. pic.twitter.com/ErgZICrwSW — TyC Sports (@TyCSports) September 28, 2026

Los amistosos de la Selección Argentina

30/09 – Argentina vs. Bolivia | Estadio Mario Alberto Kempes

03/10 – Argentina vs. Burkina Faso | Estadio Monumental

06/10 – Argentina vs. Benín | Estadio Monumental

¿Qué se le viene a River?

Luego de la fecha FIFA, la actividad para River volverá recién el sábado 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12, mientras que el enfrentamiento ante Sarmiento por la jornada 11 será el miércoles 14 de octubre. Si Thiago Almada responde bien a la exigencia podrá estar presente en ambos encuentros.

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