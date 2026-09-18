Arranca Cerúndolo: todo definido para la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía

Tras la derrota ante Corea del Sur, los comandados por Javier Frana se juegan la permanencia en el Grupo Mundial I y la presencia en los Qualifiers 2027.

Luego de varios años con presencia en el tramo final de la Copa Davis, Argentina se juega la permanencia en el Grupo Mundial I y los Qualifiers de 2027. La derrota ante Corea del Sur en Busán, con un equipo alternativo, hizo que los comandados por Javier Frana deban jugar esta instancia.

La serie se jugará en el Estadio Ruca Che de Neuquén en cancha dura y el rival será Turquía, que no cuenta con jugadores dentro del top 200. En esta oportunidad, Frana convocó a Francisco Cerúndolo, Thiago Agustín Tirante, Mariano Navone y la dupla de dobles la integran Andrés Molteni y Guido Andreozzi.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta argentina. (Foto: @AATenis).

Este viernes se realizó el sorteo de la serie y quedó establecido que los encargados de abrir el juego serán Francisco Cerúndolo y Yanki Erel (329 del mundo), mientras que en el segundo turno jugarán Thiago Tirante ante Mert Alkaya (296 del mundo). El domingo, el dobles lo jugarán Andreozzi y Molteni ante Duran y Azkara, mientras que el orden de los singles se invertirá y Cerúndolo se verá las caras con Alkaya, mientras que Tirante lo hará ante Erel.

¿A qué hora juegan Argentina y Turquía por la Copa Davis?

La acción del sábado comenzará a las 12 del mediodía con el duelo entre Cerúnsolo y Erel, mientras que el partido entre Tirante y Alkaya será media hora después de finalizado el primer single. El domingo abrirá juego el dobles a las 11 de la mañana, mientras que los singles se jugarán -solamente de ser necesario- una vez finalizado el encuentro del primer turno.

Se sorteó el orden de los partidos

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