Alineaciones de Elversberg y Augsburg por la Bundesliga: formaciones probables

Elversberg y Augsburg se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Elversberg recibe a Augsburg este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Elversberg viene de caer 0-1 ante Union Berlin y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Augsburg viene de empatar 2-2 con Bayern y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Elversberg y Augsburg

Elversberg (4-2-3-1): Nicolas Kristof, Luca Sirch, Lukas Pinckert, Maximilian Rohr, Lasse Günther, Felix Keidel, Noah Darvich, Lukasz Ł. Poręba, Lukas Petkov, Noel Futkeu, Tom Zimmerschied. DT: Vincent Wagner.

Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen, Jeffrey Gouweleeuw, Chrislain Matsima, Calvin Brackelmann, Robin Fellhauer, Seol Young-woo, Han-Noah Massengo, Fabian Rieder, Arijon Ibrahimović, Hennes Behrens, Rodrigo Ribeiro. DT: Manuel Baum.

La previa de Elversberg y Augsburg: todo lo que hay que saber