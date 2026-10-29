William Pacho ya tiene un importante salario en el PSG, donde cobra 11 millones por temporada. El ecuatoriano es líder absoluto en el equipo francés, pero en las últimas horas viene creciendo la posibilidad de que el central se mude al FC Barcelona.

En estas horas ha sonado muy fuerte la posibilidad y crece de la chance de que el FC Barcelona haga una oferta por William Pacho. Sin embargo, el central ecuatoriano para moverse tendría que pasar a ser uno de los mejores pagados del equipo ‘Culé’.

El salario que el FC Barcelona debería ofrecer a William Pacho

William Pacho está cómodo en el PSG y ganando al año un salario de 11 millones por temporada. Mientras que, en el FC Barcelona el jugador mejor pagado, según fichajes, es Raphinha que gana al año 16 millones. Por lo cual, para convencer al ecuatoriano ya tienen que ofrecerle más de lo que gana en Francia.

Los 3 mejores pagados del FC Barcelona superan los 15 millones, por lo cual, para ya pagarle más de lo que gana en el PSG, a Pacho seguramente le daría un salario entre los 13 y 15 millones por temporada. De acuerdo a como se mueve el FC Barcelona con sus salarios.

Pacho ya enfrentó al FC Barcelona. (Foto: GettyImages)

Otro tema también se debería poner en consideración es el nivel deportivo de cada equipo. El PSG es actual bicampeón de la Champions League, mientras que el FC Barcelona no gana la Champions desde hace 11 años y aunque domina en España, sigue sin destacar en Europa.

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El valor de mercado de William Pacho

Pacho tiene un valor de mercado de 80 millones de euros. Esa cifra también es referencial, porque seguramente el PSG pediría más de 100 millones por el ecuatoriano. Todos estos valores más el sueldo hacen casi imposible que el FC Barcelona lo pueda fichar.

¿Cuándo volverá a jugar William Pacho?

El próximo partido del PSG será este viernes, 30 de octubre de 2026, ante Le Havre. Se espera que Pacho vuelva a ser titular y el partido se podrá ver por Disney+.

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En síntesis:

William Pacho percibe un salario de 11 millones de euros anuales en el PSG.

percibe un salario de anuales en el PSG. FC Barcelona evalúa ofertar por el fichaje del defensor ecuatoriano William Pacho .

evalúa ofertar por el fichaje del defensor ecuatoriano . 80 millones de euros es el valor de mercado actual asignado a William Pacho.