¡Última hora! Leonel Álvarez empezó a sonar para este grande de Colombia

Leonel Álvarez es uno de los grandes entrenadores del fútbol colombiano que aún está libre en el mercado de fichajes. El entrenador colombiano sonó muy fuerte para llegar a diferentes equipos a mitad de año, pero no se concretó su fichaje. Ahora vuelve a sonar.

En medio de todos los rumores, nuevamente Leonel Álvarez volvió a sonar con una importante regularidad para llegar al Independiente Medellín. El DT aparece como opción ante el momento que está viviendo Amaranto Perea, que se encuentra en la cuerda floja.

En el DIM tomaron la decisión de que Amaranto Perea se quede en el club, al menos, por un partido más para atar la clasificación al cuadrangular. En caso de que se quede eliminado, lo que sería un escándalo, el DT sería despedido con efecto inmediato.

De hecho hace pocas semanas, Leonel Álvarez sonó con mucha fuerza para ser DT de Once Caldas. No obstante, el entrenador no fue elegido por temas económicos y porque el club se decantó por otra idea. Pero eso muestra que Álvarez sigue teniendo mercado.

Leonel Álvarez podría volver a dirigir en Colombia. (Foto. GettyImages)

Se espera que varios equipos cambien de entrenadores pensando en la siguiente temporada, por lo cual, si no acaba siendo el DIM, Leonel Álvarez volverá a sonar con mucha fuerza para algún otro club. En Colombia tendría buenas oportunidades para seguir dirigiendo.

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Las estadísticas de Leonel Álvarez en esta temporada

El último equipo de Leonel fue Atlético Bucaramanga, en este curso. El entrenador alcanzó a dirigir un total de 19 partidos sumando 4 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Con esos malos resultados su ciclo terminó pronto y se quedó sin trabajo.

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