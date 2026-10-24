Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. Elversberg por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

RB Leipzig recibe a Elversberg este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Red Bull Arena.
RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Elversberg tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, RB Leipzig perdió 1-4 como visitante ante Real Madrid. El conjunto marcha 7° con 9 puntos. Antes perdió 1-6 como visitante ante FC Bayern.
Elversberg viene de ganar 4-3 como local ante Augsburg. El equipo ocupa el puesto 6 con 10 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Union Berlin.
El historial entre RB Leipzig y Elversberg
RB Leipzig y Elversberg se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de RB Leipzig y 1 de Elversberg.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/03/2014
|RB Leipzig vs. Elversberg
|2-0
|3. Liga
|07/09/2013
|Elversberg vs. RB Leipzig
|1-0
|3. Liga
Horario del partido
- México (CDMX): 07:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 10:30 hs
- Colombia: 08:30 hs
- Perú: 08:30 hs
- Chile: 10:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Paderborn vs. Hamburgo
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Colonia vs. Schalke
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Mainz vs. Werder Bremen
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Augsburg vs. Union Berlin
|Sábado 24 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Dortmund vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 24 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Hoffenheim vs. Leverkusen
|Domingo 25 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. Bayern
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- RB Leipzig y Elversberg se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- RB Leipzig suma 9 puntos en el torneo.
- Elversberg suma 10 puntos en el torneo.