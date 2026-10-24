Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. Elversberg por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

RB Leipzig y Elversberg se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Red Bull Arena, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

RB Leipzig recibe a Elversberg este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Red Bull Arena.

RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Elversberg tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, RB Leipzig perdió 1-4 como visitante ante Real Madrid. El conjunto marcha 7° con 9 puntos. Antes perdió 1-6 como visitante ante FC Bayern.

Elversberg viene de ganar 4-3 como local ante Augsburg. El equipo ocupa el puesto 6 con 10 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Union Berlin.

El historial entre RB Leipzig y Elversberg

RB Leipzig y Elversberg se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de RB Leipzig y 1 de Elversberg.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/03/2014 RB Leipzig vs. Elversberg 2-0 3. Liga 07/09/2013 Elversberg vs. RB Leipzig 1-0 3. Liga

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Horario del partido

México (CDMX): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 10:30 hs

10:30 hs Colombia: 08:30 hs

08:30 hs Perú: 08:30 hs

08:30 hs Chile: 10:30 hs

10:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Hamburgo Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Colonia vs. Schalke Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Mainz vs. Werder Bremen Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Augsburg vs. Union Berlin Sábado 24 de octubre 07:30 10:30 15:30 Dortmund vs. Eintracht Frankfurt Sábado 24 de octubre 10:30 13:30 18:30 Hoffenheim vs. Leverkusen Domingo 25 de octubre 08:30 11:30 15:30 Freiburg vs. Bayern Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

En síntesis