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Dónde ver EN VIVO RB Leipzig vs. Elversberg por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

RB Leipzig y Elversberg se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Red Bull Arena, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

LEIP vs. Elversberg, Bundesliga
LEIP vs. Elversberg, Bundesliga

RB Leipzig recibe a Elversberg este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Red Bull Arena.

RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Elversberg tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, RB Leipzig perdió 1-4 como visitante ante Real Madrid. El conjunto marcha 7° con 9 puntos. Antes perdió 1-6 como visitante ante FC Bayern.

Elversberg viene de ganar 4-3 como local ante Augsburg. El equipo ocupa el puesto 6 con 10 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Union Berlin.

El historial entre RB Leipzig y Elversberg

RB Leipzig y Elversberg se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de RB Leipzig y 1 de Elversberg.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/03/2014RB Leipzig vs. Elversberg2-03. Liga
07/09/2013Elversberg vs. RB Leipzig1-03. Liga

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 10:30 hs
  • Colombia: 08:30 hs
  • Perú: 08:30 hs
  • Chile: 10:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Paderborn vs. HamburgoSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Colonia vs. SchalkeSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Mainz vs. Werder BremenSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Augsburg vs. Union BerlinSábado 24 de octubre07:3010:3015:30
Dortmund vs. Eintracht FrankfurtSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Hoffenheim vs. LeverkusenDomingo 25 de octubre08:3011:3015:30
Freiburg vs. BayernDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • RB Leipzig y Elversberg se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • RB Leipzig suma 9 puntos en el torneo.
  • Elversberg suma 10 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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