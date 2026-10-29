Kendry Páez no seguirá en el Sub-21 de Chelsea para el primer semestre de 2027. El ecuatoriano ya no entra en planes de la estructura del club, tras varios informes, que hablan de su disciplina y poca adaptación. Por lo cual, Chelsea ya le busca club y se revelaron los equipos que contactó.

¿Qué equipos buscó Chelsea para Kendry Páez?

Chelsea estuvo en el mercado local y de acuerdo a la información de Mr.OFF, el club estuvo en contacto con 3 equipos del Championship para explorar la posibilidad de volver a prestar a Kendry Páez. El volante ecuatoriano puede seguir jugando en Europa.

Entre los muchos destinos que se hablan para Kendry Páez también está la posibilidad de mandarlo a Sudamérica, siempre y cuando no haya equipo en Europa que lo quiera fichar. También podría jugar en el Sub-21 de Chelsea hasta acabar el año, pero eso se ve más complicado.

Kendry Páez está jugando en el Sub-21 de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Ahora mismo, Kendry Páez no está jugando en un “torneo oficial”, puesto que, el Sub-21 de Chelsea apenas juega en la Premier League 2, que es un torneo para los equipos de reserva de los clubes que juegan en la primera de Inglaterra. Es por eso que hay preocupación con su nivel.

Los números de Kendry Páez con el Sub-21 de Chelsea

Con el equipo Sub-21 de Chelsea, Kendry Páez ya ha jugado un total de 6 partidos, el ecuatoriano dio 2 asistencias. Se espera que se mantenga en este equipo hasta finales de 2026 y ya en enero de 2027 se defina a donde podrá llegar.

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