Freiburg y RB Leipzig se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Europa-Park-Stadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Freiburg recibe a RB Leipzig este domingo 29 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Europa-Park-Stadion. Freiburg viene de ganarle 1-0 a Elversberg y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. RB Leipzig viene de ganarle 5-1 a Union Berlin y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Freiburg y RB Leipzig

Freiburg (4-2-3-1): Mio Backhaus, Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Yuito Suzuki, Yannick Engelhardt, Jan-Niklas Beste, Igor Matanović, Derry Lionel Scherhant. DT: Julian Schuster.

RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orbán, Maxime Estève, David Raum, Neil El Aynaoui, Christopher Nkunku, Ezechiel Banzuzi, Brajan Gruda, Rômulo, Antonio Nusa. DT: Martín Demichelis.

Bajas y ausentes de Freiburg y RB Leipzig

Freiburg:

Florent Muslija (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)

RB Leipzig:

Marc Guiu (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Assan Ouédraogo (lesión de hombro; vuelve a fines de diciembre de 2026)

La previa de Freiburg y RB Leipzig: todo lo que hay que saber

Día: domingo 29 de noviembre

domingo 29 de noviembre Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España

08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España Estadio: Europa-Park-Stadion

Europa-Park-Stadion Historial: 24 cruces — Freiburg ganó 5, RB Leipzig ganó 14 y empataron 6

24 cruces — Freiburg ganó 5, RB Leipzig ganó 14 y empataron 6 Último antecedente: 16/05/2026: Freiburg 4-1 RB Leipzig

16/05/2026: Freiburg 4-1 RB Leipzig Próximo partido de Freiburg: vs. Hoffenheim, sábado 5 de diciembre

vs. Hoffenheim, sábado 5 de diciembre Próximo partido de RB Leipzig: vs. Mainz, sábado 5 de diciembre