Alineaciones de Stuttgart y Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga: formaciones probables

Stuttgart recibe a Borussia Mönchengladbach este viernes 23 de octubre desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el MHP Arena. Stuttgart viene de caer 0-1 ante Hamburgo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Borussia Mönchengladbach viene de caer 1-2 ante Hoffenheim y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Stuttgart y Borussia Mönchengladbach
Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Lorenz Assignon, Finn Jeltsch, Julian Chabot, Ramon Hendriks, Atakan Karazor, Deniz Undav, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Ermedin Demirović, Bilal El Khannouss. DT: Sebastian Hoeneß.
Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Moritz Nicolas, Daiki Hashioka, Philipp Sander, Fabio Chiarodia, Hugo Bolin, Joe Scally, Zento Uno, Florian Neuhaus, Wael Mohya, Lukas Ullrich, Shuto Machino. DT: Alexander Blessin.
La previa de Stuttgart y Borussia Mönchengladbach: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 23 de octubre
- Hora: 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España
- Estadio: MHP Arena
- Historial: 110 cruces — Stuttgart ganó 46, Borussia Mönchengladbach ganó 34 y empataron 30
- Último antecedente: 25/01/2026: Borussia Mönchengladbach 0-3 Stuttgart
- Próximo partido de Stuttgart: vs. Leverkusen, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Borussia Mönchengladbach: vs. Paderborn, sábado 31 de octubre