Alineaciones de Stuttgart y Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga: formaciones probables

Stuttgart y Borussia Mönchengladbach se enfrentan este viernes 23 de octubre en el MHP Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Stuttgart recibe a Borussia Mönchengladbach este viernes 23 de octubre desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el MHP Arena. Stuttgart viene de caer 0-1 ante Hamburgo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Borussia Mönchengladbach viene de caer 1-2 ante Hoffenheim y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Stuttgart y Borussia Mönchengladbach

Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Lorenz Assignon, Finn Jeltsch, Julian Chabot, Ramon Hendriks, Atakan Karazor, Deniz Undav, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Ermedin Demirović, Bilal El Khannouss. DT: Sebastian Hoeneß.

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Moritz Nicolas, Daiki Hashioka, Philipp Sander, Fabio Chiarodia, Hugo Bolin, Joe Scally, Zento Uno, Florian Neuhaus, Wael Mohya, Lukas Ullrich, Shuto Machino. DT: Alexander Blessin.

La previa de Stuttgart y Borussia Mönchengladbach: todo lo que hay que saber