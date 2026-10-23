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Alineaciones de Stuttgart y Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga: formaciones probables

Stuttgart y Borussia Mönchengladbach se enfrentan este viernes 23 de octubre en el MHP Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Stuttgart vs. M'gladbach, Bundesliga
Stuttgart vs. M'gladbach, Bundesliga

Stuttgart recibe a Borussia Mönchengladbach este viernes 23 de octubre desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el MHP Arena. Stuttgart viene de caer 0-1 ante Hamburgo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Borussia Mönchengladbach viene de caer 1-2 ante Hoffenheim y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Stuttgart y Borussia Mönchengladbach

Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Lorenz Assignon, Finn Jeltsch, Julian Chabot, Ramon Hendriks, Atakan Karazor, Deniz Undav, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Ermedin Demirović, Bilal El Khannouss. DT: Sebastian Hoeneß.

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Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Moritz Nicolas, Daiki Hashioka, Philipp Sander, Fabio Chiarodia, Hugo Bolin, Joe Scally, Zento Uno, Florian Neuhaus, Wael Mohya, Lukas Ullrich, Shuto Machino. DT: Alexander Blessin.

La previa de Stuttgart y Borussia Mönchengladbach: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 23 de octubre
  • Hora: 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España
  • Estadio: MHP Arena
  • Historial: 110 cruces — Stuttgart ganó 46, Borussia Mönchengladbach ganó 34 y empataron 30
  • Último antecedente: 25/01/2026: Borussia Mönchengladbach 0-3 Stuttgart
  • Próximo partido de Stuttgart: vs. Leverkusen, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Borussia Mönchengladbach: vs. Paderborn, sábado 31 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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