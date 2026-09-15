La promesa de Luis Díaz a James Rodríguez tras el retiro del ’10’ de la Selección Colombia

Conoce los detalles del pacto y la promesa de Luis Díaz a James Rodríguez tras el adiós del '10' de la Selección Colombia.

Y un día tuvo que llegar… James Rodríguez anunció que se retiró de la Selección Colombia tras el Mundial 2026 y una de las reacciones que más llamó la atención llegó por parte de Luis Díaz con unas emotivas palabras y una promesa muy clara.

James se quedó con ganas de tener un mejor rendimiento en el Mundial 2026. A penas tuvo 317 minutos, no registró ni goles ni asistencia y no pudo ser el socio ideal de ‘Lucho’ Díaz. Sin embargo, eso no impidió que el extremo del Bayern Múnich fuera uno de los primeros en reaccionar al retiro del 10 de la selección colombiana.

“Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo. Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir. Y la vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino poder llamarte compañero y defender juntos la camiseta de nuestra Selección. Nunca voy a olvidar lo que significó para mí verte por primera vez a mi lado con la misma camiseta y pensar: “lo que algún día soñé, hoy lo estoy viviendo”, empezó escribiendo Luis Díaz sobre el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia y la promesa estaba a punto de llegar.

La promesa de Luis Díaz a James Rodríguez tras el retiro del 10 de la Selección

James y Díaz en las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: Getty)

A pesar de que ya no jugarán más en la Selección Colombia, ‘Lucho’ Díaz le dejó una promesa muy clara a James: “Por eso me siento profundamente afortunado de haber compartido contigo este camino, campeonatos, alegrías y tantos momentos que voy a guardar para siempre. Gracias por cada consejo, por todo lo que me enseñaste y por el legado tan grande que dejas. Siempre vas a tener mi respeto y mi admiración. Gracias por haber sido parte de uno de mis sueños más bonitos, 10. Eres un crack y siempre lo vas a ser. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga siempre en todo lo que viene”.

¿Cuántos goles tiene que marcar Díaz con la Selección Colombia para alcanzar a James?

Luis Díaz registra 23 goles con la Selección Colombia y tiene 29 años. Esto quiere decir que tiene tiempo de sobra para marcar ocho anotaciones y así alcanzar los 31 goles que James Rodríguez anotó con el seleccionado colombiano.

Publicidad

Encuesta¿Cuántos minutos jugó James Rodríguez en el Mundial 2026? ¿Cuántos minutos jugó James Rodríguez en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave