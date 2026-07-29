Con Real Madrid y FC Barcelona interesados: se definió el futuro de Piero Hincapié

Piero Hincapié ya definió donde seguirá su carrera en medio de todos los rumores de Real Madrid y FC Barcelona

Piero Hincapié llegó con varios rumores al Mundial 2026 y con Real Madrid y FC Barcelona siguiendo sus pasos, pero ahora todo ya se definió para el jugador ecuatoriano. Ambos gigantes de España lo veían con buenos ojos, pero el futbolista no llegará a ninguno de estos clubes.

Salvo una oferta muy millonaria que mueva los cimientos de Arsenal, se espera que Piero Hincapié juegue esta temporada con los ‘Gunners’. El jugador ecuatoriano ya se vinculó a la pretemporada y según Arteta está emocionado por este año.

Por lo cual, ya Real Madrid fichó a diferentes defensas como Dumfries y Cucurella, mientras que el FC Barcelona aún no ficha a un jugador como Hincapié, pero también estaría fuera de la pelea para contratarlo. El central ecuatoriano tiene un largo contrato con Arsenal.

De acuerdo a la información que el mismo Arsenal confirmó al final de la temporada anterior y comienzos de esta, Hincapié firmó un contrato de 5 años con los ‘Gunners’ y solo una oferta superior a los 60 millones podría hacerlo salir de Inglaterra.

Piero Hincapié se quedará en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Piero Hincapié ya está trabajando en la pretemporada con Arsenal y se espera que el jugador ecuatoriano sume minutos a lo largo de las siguientes semanas. El tricolor viene de una temporada extenuante y seguramente lo irán llevando de a poco.

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Todos los equipos que buscaron a Piero Hincapié

A lo largo de estas semanas, Piero Hincapié se metió en planes de diferentes equipos en la Premier League, y también fuera de Inglaterra. Arsenal fue el que más rápido estuvo para ficharlo, pero estos equipos fueron por el ecuatoriano:

Chelsea

Manchester City

Real Madrid

FC Barcelona

Tottenham

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En síntesis:

Piero Hincapié permanecerá en Arsenal tras descartarse su traspaso a Real Madrid y Barcelona.

permanecerá en tras descartarse su traspaso a Real Madrid y Barcelona. Más de 60 millones de dólares exigirá Arsenal para dejar salir a Piero Hincapié .

de dólares exigirá Arsenal para dejar salir a . 5 años de contrato firmó el central Piero Hincapié con el equipo inglés.