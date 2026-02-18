El jugador que el técnico de Luis Díaz puso por encima de Messi y Cristiano Ronaldo

Pocos jugadores pueden haber alcanzado un nivel superior al de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quizás hasta con los dedos de una mano se pueden contar. Uno de ellos fue recordado por Vicent Kompany, técnico del Bayern Múnich y Luis Díaz, quien sorprendió al descartar a dos de las máximas leyendas vivientes del fútbol.

Kompany era uno de los pocos defensores centrales que casi nunca quedó mal parado ante Messi. Claro está, solo lo enfrentó en cinco ocasiones con un saldo de cinco derrotas. Cuatro en la Champions League (Manchester City vs. FC Barcelona) y la otra caída en el duelo Argentina vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial Brasil 2014.

En cuanto a los partidos contra Cristiano Ronaldo, el saldo también fue negativo. Vincent Kompany registró cuatro derrotras y tres empates en los duelos ante CR7. En total, el exdefensor enfrentró 12 veces a Leo Messi y al delantero portugués con un saldo de 0 victorias, 3 empates y 9 derrotas.

Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: El jugador que más impresionó al DT del Bayern Múnich

Kompany descartó a Messi y Cristiano en una elección. (Foto: Getty Images)

A la hora de responder por el jugador más difícil que enfrentó, el técnico de Bayern Múnich no dudó y puso a un nombre por encima de los mismísimos Messi y Cristiano Ronaldo. “Ronaldinho fue quien más me impresionó. Claro que Messi y Ronaldo son probablemente los mejores jugadores, pero por lo que vi en un partido, fue Ronaldinho“, afirmó Kompany en un evento del Bayern Múnich.

Este es el salario de Vicent Kompany como entrenador del Bayern Múnich

Según el portal ‘Sport Bild’, Vicent Kompany tiene un salario anual que podría llegar hasta los 9 millones de euros con bonificaciones. Tal es la confianza que le tienen los directivos del Bayern Múnich que el 21 de octubre de 2025 decidieron extenderle el contrato hasta el 30 de junio de 2029.

