El tremendo elogio de la directiva del Bayern al agente de Luis Díaz: “Estamos encantados de pagarle”

Carlos Van Strahalen recibe elogios de peso por parte de la directiva del Bayern Múnich. Lo hace gracias a su trabajo en la sombra y como agente de Luis Díaz para sacar al cafetero de un Liverpool donde ahora mismo no son pocas las voces que lamentan su marcha del club. Uli Hoeneß, a diferencia de lo que ocurre muchas veces, agradece su implicación en la operación.

“Sí. El agente de Luis Díaz, por ejemplo, luchó mucho para traerlo del Liverpool, lo cual fue muy difícil. Lo invirtió todo por su cliente y, aun así, siempre mantuvo un trato justo con el Liverpool. Estamos encantados de pagarle a un hombre así”, reflexiones de Uli Hoeneß como presidente de honor del club alrededor de la figura del agente de Lucho. Las formas importan.

Para Uli Hoeneß Carlos Van Strahalen merece cada euro que haya cobrado por la operación. No era una sencilla teniendo en cuenta las demandas económicas de Liverpool alrededor de Luis Díaz. También si tenemos en cuenta como Barcelona y otras entidades estaban a la espera de que este resolviese su futuro. Que todos hayan salido ganadores, el mejor de los ejemplos de lo que ha sido este traspaso.

Hasta la fecha y tras fichar por Bayern, Luis Díaz acumula 19 goles y 13 asistencias en 32 partidos oficiales. Todo esto de la mano del título de la Supercopa de Alemania y con una aportación de un tanto creado por cada partido disputado. Todos están encantados con Lucho en Alemania y hasta su representante recibe elogios en el medio. El Guajiro no es el único bajo su manto.

En Bayern se deshacen en elogios a la figura del agente de Luis Díaz: TW

Van Strahalen tiene dentro de su agencia de representación a nombres como Homer Martínez (Junior FC), Cristian Devenish (Atl. Nacional), Rubén Manjarres (Alianza Petrolera) o Jesús Díaz (Barranquilla FC) y más del panorama del FPC. Un perfil bajo que ha ganado peso en el último tiempo y que incluso recibe elogios en Múnich en tiempos donde los agentes son tan cuestionados.

En Bayern no temen por el futuro de Harry Kane

Lothar Matthäus analizó en Sky la trama Harry Kane. Una donde el inglés termina contrato el próximo mes de junio del 2027 y donde de momento no se teme por el interés de entidades como Arabia Saudita o la Premier League en sus servicios. En Baviera están seguros de que más pronto que tarde, habrá firma en el contrato del compañero de Luis Díaz.

“No creo que vaya a dejar el Bayern. El dinero no es su máxima prioridad, sino sentirse cómodo con los entrenadores, sus compañeros de equipo y su familia. Se ha adaptado bien con sus hijos. Traer a su familia es un gran paso. Tengo la sensación de que el dinero no es lo que le importa. En Arabia Saudí probablemente ganaría tres o cuatro veces más. Estoy convencido de que Harry Kane renovará su contrato con el FC Bayern”, reflexiones de la leyenda de los Bávaros sobre el futuro del inglés.

Datos claves

Luis Díaz suma 19 goles y 13 asistencias en 32 partidos con el Bayern Múnich.

suma y en 32 partidos con el Bayern Múnich. El agente Carlos Van Strahalen recibió elogios de Uli Hoeneß por su gestión en el traspaso.

recibió elogios de por su gestión en el traspaso. El delantero Harry Kane tiene contrato con el equipo alemán hasta el mes de junio de 2027.

