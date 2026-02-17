Es tendencia:
A James lo terminó aburriendo: Luis Díaz reconoce lo que más le cuesta de jugar en Bayern Múnich

Luis Díaz reconoció qué es lo que más le cuesta desde su llegada al Bayern Múnich, una situación que incluso aburrió a James Rodríguez.

Por Julio Montenegro

James Rodríguez sufrió el mismo problema que Luis Díaz está viviendo en Bayern.
© Getty ImagesJames Rodríguez sufrió el mismo problema que Luis Díaz está viviendo en Bayern.

No es una novedad ver brillar a un jugador colombiano en Bayern Múnich. Primero fue Adolfo ‘El Tren’ Valencia, después llegó James Rodríguez y ahora es el turno de Luis Díaz. Sin embargo, hay algo que les costó a los tres, y ‘Lucho’ no dudó en reconocerlo.

Con un rendimiento descomunal al registrar 34 participaciones de gol (19 goles y 15 asistencias) en tan solo 2.639 minutos y 32 partidos, era inevtiable que el canal ‘Sky Deportes’, uno de los más importantes de Alemania, escogiera a Luis Díaz para contar todos los detalles de lo viene siendo su temporada con Bayern Múnich.

“Sé el jugador que soy y lo que estoy dando en cada club al que voy. En aquel momento dije: si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valía en el campo”, le dijo Luis Díaz a ‘Sky Deportes’ por la polémica que se formó debido a los 75 millones de euros (con bonificaciones) que Bayern Múnich le pagó a Liverpool por sus derechos deportivos. ¡Y lo más picante estaba por venir!

James Rodríguez confesó lo que podría aburrir a Luis Díaz en Bayern Múnich

James habló de una dificultad que tiene Luis Díaz en Bayern. (Foto: Getty Images)

En una entrevista con el creador de contenido Daniel Habif en 2020, James Rodríguez confesó que en su paso de dos temporadas (2017-18 y 2018-19) por el Bayern Múnich el alemán me costó mucho, porque tampoco tuve ganas. Como le dije al profe que tuve los primeros cuatro meses: ‘No te voy a hacer perder tiempo a ti ni a mí’. Algo que ‘Lucho’ Díaz confesó que también le está costando.

A James también le pasó: Luis Díaz y lo que más le cuesta en Bayern Múnich

“Lo más difícil fue, y sigue siendo, el idioma. Depositaron su confianza en mí e intento corresponderles en el campo (…) Recuerdo que en mis días de escuela tuve que aprender alemán y pensé que era lo más difícil del mundo”, le reconoció Luis Díaz al canal ‘Sky Deportes’.

En síntesis

  • Luis Díaz confesó que el idioma alemán es lo más difícil de su estancia.
  • El Bayern Múnich pagó 75 millones de euros al Liverpool por el fichaje de Díaz.
  • La dificultad con el alemán de Luis Díaz coincide con la experiencia de James Rodríguez.
Julio Montenegro
