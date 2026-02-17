A James lo terminó aburriendo: Luis Díaz reconoce lo que más le cuesta de jugar en Bayern Múnich

No es una novedad ver brillar a un jugador colombiano en Bayern Múnich. Primero fue Adolfo ‘El Tren’ Valencia, después llegó James Rodríguez y ahora es el turno de Luis Díaz. Sin embargo, hay algo que les costó a los tres, y ‘Lucho’ no dudó en reconocerlo.

Con un rendimiento descomunal al registrar 34 participaciones de gol (19 goles y 15 asistencias) en tan solo 2.639 minutos y 32 partidos, era inevtiable que el canal ‘Sky Deportes’, uno de los más importantes de Alemania, escogiera a Luis Díaz para contar todos los detalles de lo viene siendo su temporada con Bayern Múnich.

“Sé el jugador que soy y lo que estoy dando en cada club al que voy. En aquel momento dije: si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valía en el campo”, le dijo Luis Díaz a ‘Sky Deportes’ por la polémica que se formó debido a los 75 millones de euros (con bonificaciones) que Bayern Múnich le pagó a Liverpool por sus derechos deportivos. ¡Y lo más picante estaba por venir!

James Rodríguez confesó lo que podría aburrir a Luis Díaz en Bayern Múnich

James habló de una dificultad que tiene Luis Díaz en Bayern. (Foto: Getty Images)

En una entrevista con el creador de contenido Daniel Habif en 2020, James Rodríguez confesó que en su paso de dos temporadas (2017-18 y 2018-19) por el Bayern Múnich “el alemán me costó mucho, porque tampoco tuve ganas. Como le dije al profe que tuve los primeros cuatro meses: ‘No te voy a hacer perder tiempo a ti ni a mí’“. Algo que ‘Lucho’ Díaz confesó que también le está costando.

A James también le pasó: Luis Díaz y lo que más le cuesta en Bayern Múnich

“Lo más difícil fue, y sigue siendo, el idioma. Depositaron su confianza en mí e intento corresponderles en el campo (…) Recuerdo que en mis días de escuela tuve que aprender alemán y pensé que era lo más difícil del mundo”, le reconoció Luis Díaz al canal ‘Sky Deportes’.

