Luis Díaz reconoce el fichaje que casi le quita su lugar en Bayern Múnich: “Gracias a Dios resultó así” 

Pocos jugadores han tenido un impacto tan fuerte en Bayern Múnich a corto plazo cuando hablamos de sudamericanos. Luis Díaz vive el mejor momento de su carrera en números y tras una decisión de vida que pocos entendieron en su día. Antes de dejar Liverpool, reconoce que los Bávaros tenían encaminado un fichaje que, en caso de darse, le hubiera sacado de la hoja de ruta de los hombres de Vincent Kompany.

“Debió haber razones por las que Florian Wirtz no pudo venir al final. Ahora estoy aquí, y gracias a Dios que resultó así. Estoy muy feliz y agradecido…Gracias a Dios resultó así”, palabras de Luis Díaz en charla con Sky Sports. El crack, por entonces en Leverkusen, era el objetivo de toda la directiva del Allianz Arena y un fichaje posterior del Liverpool por más de 100 millones de euros. Si llegaba a Baviera, no había lugar para Lucho.

Semanas más tarde Bayern Múnich aplicó el plan B. era Luis Díaz y por montos cercanos a los 80 millones de euros que pusieron presión al colombiano. Este aceptó el reto y las cosas no han podido salir más a su favor: “El mismo día que firmé, un periodista me confrontó por mi precio de traspaso. Dijo que era uno de los jugadores más caros, etc. En aquel momento dije: si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valía en el campo. No pretendía presionarme ni decirme que tenía que ser el mejor”.

Para Luis Díaz se trata de una temporada llena de grandes alegrías hasta la fecha. Ya ganó la Supercopa de Alemania, suma un total de 19 goles y hasta 12 asistencias en una entidad líder en Bundesliga. Todo esto en un contexto donde junto a Harry Kane y Michael Olise, comanda el tridente de ataque más goleador de Europa hasta la fecha. El colombiano habla de orgullo y prestigio de compartir día a día con galo y británico.

“Me enorgullece mucho jugar en un equipo con Harry Kane y Michael Olise. Son técnicamente espectaculares. Harry, por ejemplo, lo hace todo de maravilla. Me ha sorprendido muchísimo. Lo he visto jugar en Inglaterra porque hemos jugado contra el Tottenham varias veces. Pero una cosa es verlo en el otro equipo. Otra muy distinta es compartir vestuario con él y estar en el campo de entrenamiento todos los días…Estoy orgulloso de hacer parte de este equipo”, más reflexiones de un Luis Díaz que en caso de que Bayern hubiera cerrado el fichaje de Wirtz, seguramente no brillaría en el Allianz ahora mismo.

Luis Díaz reconoce lo más difícil de jugar en Bayern Múnich

Alemania no es un destino amable para los latinos si miramos la historia más reciente. Es una cultura no apta para todos a corto plazo, con firmas de vida distintas al otro lado del Atlántico y un trato diario que muchos calificarán de ‘frio’ si lo comparamos con lo que hay desde México hasta la Patagonia. Para Luis Díaz esto no ha sido problema, más si un idioma difícil donde los haya de aprender rápidamente.

“Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda el idioma. Sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en Liverpool. Así que el FC Bayern depositó su confianza en mí, y estoy intentando corresponderles en el campo”, palabras de un Luis Díaz que en su charla con Sky Sports reconoce que sin dudas su fichaje por los Bávaros estuvo cerca de torcerse a mediados del 2025.

