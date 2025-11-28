El mejor futbolista de la historia para Vicent Kompany: “Está fuera de lo ordinario”

Vincent Kompany no duda sobre el gran debate que ha acompañado a este juego desde hace décadas. A diferencia de muchos contemporáneos de la era Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo, el entrenador del Bayern Múnich no duda alrededor de quien es el mejor jugador de todos los tiempos. Señala al Rey de la Copa del Mundo e igualmente a un mito que entiende que cambio para siempre la pasión por este deporte.

“¿Quién es el más grande de todos los tiempos? Pelé. Más de 1000 goles… es algo muy difícil de alcanzar. Fue parte de grandes equipos, pero también fue el mejor jugador de esos grandes equipos“, reflexiones del belga en CNN durante el Mundial de Clubes de la FIFA disputado en los Estados Unidos de Norteamérica el pasado verano. No duda que se trata de una figura que dentro y fuera del campo será irrepetible.

Para el DT de los alemanes la línea puede ser fina, pero entiende que justamente quienes se sumaron al debate lo hicieron por que un día existió O Rei. Kompany, elogioso con una figura que nadie ha podido igualar en cuanto a cantidad de Mundiales se refiere: “He visto muchos vídeos y he leído mucho sobre él, y muchas de las cosas que hacía estaban fuera de lo ordinario. Siempre puedes tener el debate con Maradona y Messi ahora. No están muy lejos entre ellos. Pero, para mí, es Pelé”.

No olvidemos que hablamos de un defensor que durante su etapa en clubes como Hamburgo o Manchester City, tuvo decenas de choques ante los Messi o CR7. Habla maravillas de ambos, de iconos generacionales, pero ni mucho menos de hojas de vida que se encuentran por encima de quien hizo que Santos de Brasil dominase el planeta en todos los sentidos. O Rei sigue siendo O Rei para el belga.

Pelé, el mejor de todos los tiempos para Kompany: GETTY

Ya durante la pasada edición del Mundial de Cubes, Kompany quiso elogiar la carrera de Messi y su vigencia. Entre ambos, no olvidemos, apenas hay 9 meses diferencia: “Inter Miami tiene a un jugador muy, muy especial. Creo que tiene mi edad. No sé cómo sigue haciendo lo que hace. Seguimos viendo esos partidos y creo que debemos disfrutar cada momento que Messi está en el campo”.

Harry Kane desveló porque Bayern de Kompany perdió ante Arsenal

La primera derrota de la temporada llegó en un contexto sin Luis Díaz y donde a los alemanes les costó como nunca a balón parado. Harry Kane no quiso sacar escusas y avisó sobre lo que debe mejorarse de cara a las próximas fechas en la Champions. St. Pauli, lo que viene en el calendario.

“Hay una razón por la que el Arsenal ha ganado todos los partidos de la Champions League y por la que lidera la Premier League. Tienen una buena estructura, ganan los primeros y segundos balones y las jugadas a balón parado…Estoy seguro de que los volveremos a ver en las últimas etapas de la competición, así que lo esperamos con ilusión”, reflexiones del atacante inglés alrededor del 3-1 sufrido en el Emirates.

Datos claves

