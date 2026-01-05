No es Colombia ni Argentina: José Pékerman sorprende con su candidata a ganar el Mundial 2026

Hablar de José Néstor Pékerman supone comentar una de las mejores figuras del fútbol sudamericano en cuanto a la Copa Mundial de selecciones de la FIFA se refiere en todo el siglo XXI. El ex seleccionador de Argentina o Colombia se muestra tajante alrededor de uno de sus principales candidatos para la edición que tendrá lugar en el verano del año 2026. No señala a la Tricolor ni a la Albiceleste en su declaraciones.

“Dentro de los que no han ganado Mundiales, pienso que Portugal puede dar un golpe”, confesaba Pékerman en Olé a finales del año 2025. Recordemos que justamente los dirigidos por Roberto Martínez y compañeros de Cristiano Ronaldo serán uno de los tres primeros rivales de Colombia en cuanto a la fase de grupos se refiere. José Néstor no duda que se trata de un candidato en la sombra.

Y ni mucho menos es la primera vez que los elogia por todo lo alto. Semanas atrás y también en declaraciones para ESPN, no dudó en señalar al conjunto portugués como una máquina futbolística preparada para dar el golpe por primera vez en cuanto a la historia de las Copas Mundiales de la FIFA se refiere. Recordemos que el último equipo en levantar su primera edición del certamen fue España en el verano del año 2010 y en medio de una generación dorada en todos los sentidos.

“Yo siempre he creído que Portugal es uno de los grandes candidatos a ganar el título. Portugal es un rival temible, entonces el golpe de saber que vas a enfrentar a Portugal es muy difícil y Colombia debe ir trabajando en eso, pero a su vez es un desafío enorme y lindo. Viendo a los demás equipos del grupo, el partido contra Portugal se debe tomar como motivación porque es hermoso jugar contra los mejores equipos. Colombia ha jugado amistosos contra España y contra Alemania en partidos excelentes en Europa, así que yo confío que también lo puede hacer ante Portugal”, más reflexiones de José Pékerman alrededor del tercer rival de los dirigidos por Néstor Lorenzo en cuanto a la Copa Mundial de selecciones de la FIFA del 2026.

Pékerman no ve a Colombia a la altura de Portugal para el Mundial 2026

Portugal tuvo como mejor participación del certamen el verano del año 2006. Fue en Alemania y cuando Pékerman dirigía a la Selección Argentina que los comandados por Felipe Scolari llegaron a las semifinales del torneo. Únicamente un lanzamiento desde los 11 pasos de Zinedine Zidane les sacó de la carrera por la final que después se terminaría disputando entre Francia e Italia. Quedaron cuartos de aquella edición del torneo de la FIFA tras caer por 3 a 1 frente a Alemania en el partido por el tercer puesto.

Argentina y Colombia, en el corazón de Pékerman

Son los dos equipos que dirigió el estratega argentino en cuanto a La Copa Mundial de selecciones de la FIFA se refiere. Con ambos llegó a los cuartos de final de las ediciones de 2006 y 2014. No duda que se trató de sus dos mejores plantillas e igualmente de dos equipos grabados en su corazón por el resto de los tiempos.

“¿Los mejores equipos que tuve? Yo creo que la de Argentina 2006 y Colombia 2014″, comentaba igualmente José Néstor Pékerman alrededor de dos generaciones absolutamente irrepetibles. Recordemos que Colombia y Argentina podrían medirse en el verano del año 2026 dependiendo de algunos resultados y durante la fase de cuartos de final.

Datos claves

