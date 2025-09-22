¿Por qué Diego Maradona y Pelé nunca ganaron el Balón de Oro?

El Balón de Oro tendrá este lunes 22 de septiembre la gala de su ejemplar número 69. Pero si bien por estos días las reglas están bastante claras, en su historia guarda una particularidad que en la actualidad resulta sumamente llamativa. Durante casi 40 años, este trofeo que fue ganando prestigio edición tras edición y que es otorgado por la revista France Football desde la temporada 1955/1956, fue un premio exclusivo para los futbolistas de nacionalidad europea.

Por esta razón, dos de los más grandes exponentes del deporte rey, Diego Maradona y Pelé, nunca pudieron ser reconocidos oficialmente en el momento de su esplendor como los mejores futbolistas del momento, tal como sucede año tras otro en el presente.

Por un lado, el brasileño, se convirtió en un ícono del fútbol mundial, cuando con apenas 17 años fue campeón del mundo con su selección en Suecia 1958. Y años más tarde consolidó esta premisa con la camiseta del Santos, cuando recolectó dos Copas Libertadores, dos Intercontinentales y 6 títulos nacionales. Además, con Brasil llegó a levantar la Jules Rimet en 1962 y 1970. Sin embargo, su carrera se desarrolló en el continente americano (en 1975 hasta 1980 jugaría en el Cosmos de Estados Unidos), y por la regla de la época, nunca fue considerado elegible.

En tanto que, por el otro, el argentino, quien ya aparecía como el sucesor de Pelé desde que debutó con Argentinos Juniors en la primera división en 1976 con tan solo 16 años, se instaló definitivamente como una estrella con el título del Metropolitano 81 que se adjudicó con Boca.

Y aunque la genialidad de Pelusa se desplegó en el fútbol europeo sobre todo con la camiseta del Napoli, su nacionalidad lo dejaba fuera de la contienda por el Balón de Oro. Incluso, en la campaña 1986/1987, que hubiera sido amplio merecedor del premio, en la que fue campeón del mundo en México con Argentina y ganador del scudetto con el equipo del sur de Italia.

¿Cuándo cambió el reglamento del Balón de Oro para premiar también a los que no fueran europeos?

La norma cambió en 1995, cuando el premio se abrió a todos los futbolistas del mundo que jugaran en clubes europeos. Fue en ese momento que France Football, en un gesto de reconocimiento histórico, le entregó a Diego Maradona un Balón de Oro honorífico.

Publicidad

Publicidad

Años después, en 2016, la propia revista realizó una revisión de los premios de manera retroactiva, concluyendo que si Pelé hubiera sido elegible, habría ganado el galardón en siete ocasiones entre 1958 y 1970. Asimismo, la organización también reconoció que Maradona se lo hubiese llevado en 1986 y 1990, en tanto que hubiese sucedido lo mismo con Mario Kempes en 1978, año en el que ganó el Mundial con Argentina.

Por cierto, casos como los de Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959) y Omar Sivori (1961), que lo ganaron siendo argentinos, pudieron participar por contar con nacionalidad española e italiana, respectivamente.

ver también ¿Barcelona ya festeja? Lamine Yamal se prepara para ganar el Balón de Oro 2025