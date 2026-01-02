Es tendencia:
ALEMANIA

Maratón de partidos para Luis Díaz con el Bayern en el inicio del 2026

El conjunto bávaro tiene un calendario cargado durante enero: serán 8 encuentros en 26 días.

Por Federico Del Rio

El Guajiro pasó por Colombia para recibir el 2026 junto a su familia.
El Guajiro pasó por Colombia para recibir el 2026 junto a su familia.

Ya pasaron los festejos de Navidad y Año Nuevo y es hora de volver a las canchas para Luis Díaz y el Bayern Munich. Después del descanso por las fiestas, el Guajiro tendrá que prepararse para un calendario repleto de compromisos durante enero: serán ocho partidos en apenas 26 días.

El primer encuentro será un amistoso que se disputará el próximo martes 6 frente al Red Bull Salzburg. Servirá para que el plantel de Vincent Company retome la actividad después de haber despedido el 2025 con el 4-0 frente al Heidenhm, el 21 de diciembre pasado.

Cinco días más tarde, el domingo 11, Lucho y el Bayern volverán al Allianz Arena para extender la racha invicta de 16 encuentros (13 victorias y dos empates) en la Bundesliga, torneo que domina con 9 unidades de ventaja sobre el Borussia Dortmund. FC Köln, RB Leipzig, Augsburg y Hamburgo serán los otros rivales de Bayern Munich por el torneo alemán durante enero.

calendario bayern munich enero

A buscar la clasificación en la Champions League

La Champions será el otro gran compromiso que Luis Díaz afrontará en el primer mes del 2026. Se definirá la primera fase, donde los ocho primeros de la tabla se clasifican directamente a octavos de final. Bayern está en el segundo puesto y con buenas perspectivas de conseguirlo.

El miércoles 21 recibirá a Union Saint-Gilloise y una semana más tarde visitará al PSV en Países Bajos. Si suma cuatro puntos, ya no dependerá de ningún otro resultado para esperar en octavos a los que se clasifiquen en los playoffs.

Los 8 partidos del Bayern en enero

Fecha Hora (Col) Competición Partido Estadio
06/01/26 09:00 Amistoso Red Bull Salzburg vs FC Bayern Munich Red Bull Arena, Wals-Siezenheim
11/01/26 11:30 Bundesliga (J16) FC Bayern Munich vs VfL Wolfsburg Allianz Arena, Múnich
14/01/26 14:30 Bundesliga (J17) 1. FC Köln vs FC Bayern Munich RheinEnergieStadion, Colonia
17/01/26 12:30 Bundesliga (J18) RB Leipzig vs FC Bayern Munich Red Bull Arena Leipzig, Leipzig
21/01/26 15:00 Champions League (J7) FC Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise Allianz Arena, Múnich
24/01/26 09:30 Bundesliga (J19) FC Bayern Munich vs FC Augsburg Allianz Arena, Múnich
28/01/26 15:00 Champions League (J8) PSV Eindhoven vs FC Bayern Munich Philips-Stadium, Eindhoven
31/01/26 12:30 Bundesliga (J20) Hamburger SV vs FC Bayern Munich Volksparkstadion, Hamburgo

En resumen

  • Luis Díaz disputará 8 partidos en 26 días con el Bayern durante enero de 2026.
  • Bayern Munich definirá su pase a octavos de Champions ante Union Saint-Gilloise y PSV.
  • El 11 de enero el equipo retomará la Bundesliga enfrentando al VfL Wolfsburg en Múnich.
federico del rio
Federico Del Rio
