Maratón de partidos para Luis Díaz con el Bayern en el inicio del 2026

Ya pasaron los festejos de Navidad y Año Nuevo y es hora de volver a las canchas para Luis Díaz y el Bayern Munich. Después del descanso por las fiestas, el Guajiro tendrá que prepararse para un calendario repleto de compromisos durante enero: serán ocho partidos en apenas 26 días.

El primer encuentro será un amistoso que se disputará el próximo martes 6 frente al Red Bull Salzburg. Servirá para que el plantel de Vincent Company retome la actividad después de haber despedido el 2025 con el 4-0 frente al Heidenhm, el 21 de diciembre pasado.

Cinco días más tarde, el domingo 11, Lucho y el Bayern volverán al Allianz Arena para extender la racha invicta de 16 encuentros (13 victorias y dos empates) en la Bundesliga, torneo que domina con 9 unidades de ventaja sobre el Borussia Dortmund. FC Köln, RB Leipzig, Augsburg y Hamburgo serán los otros rivales de Bayern Munich por el torneo alemán durante enero.

A buscar la clasificación en la Champions League

La Champions será el otro gran compromiso que Luis Díaz afrontará en el primer mes del 2026. Se definirá la primera fase, donde los ocho primeros de la tabla se clasifican directamente a octavos de final. Bayern está en el segundo puesto y con buenas perspectivas de conseguirlo.

El miércoles 21 recibirá a Union Saint-Gilloise y una semana más tarde visitará al PSV en Países Bajos. Si suma cuatro puntos, ya no dependerá de ningún otro resultado para esperar en octavos a los que se clasifiquen en los playoffs.

Los 8 partidos del Bayern en enero

Fecha Hora (Col) Competición Partido Estadio 06/01/26 09:00 Amistoso Red Bull Salzburg vs FC Bayern Munich Red Bull Arena, Wals-Siezenheim 11/01/26 11:30 Bundesliga (J16) FC Bayern Munich vs VfL Wolfsburg Allianz Arena, Múnich 14/01/26 14:30 Bundesliga (J17) 1. FC Köln vs FC Bayern Munich RheinEnergieStadion, Colonia 17/01/26 12:30 Bundesliga (J18) RB Leipzig vs FC Bayern Munich Red Bull Arena Leipzig, Leipzig 21/01/26 15:00 Champions League (J7) FC Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise Allianz Arena, Múnich 24/01/26 09:30 Bundesliga (J19) FC Bayern Munich vs FC Augsburg Allianz Arena, Múnich 28/01/26 15:00 Champions League (J8) PSV Eindhoven vs FC Bayern Munich Philips-Stadium, Eindhoven 31/01/26 12:30 Bundesliga (J20) Hamburger SV vs FC Bayern Munich Volksparkstadion, Hamburgo

En resumen

