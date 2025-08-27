Hansi Flick pone a Lamine Yamal a la altura de Pelé, Messi o Maradona con solo 18 años

Hansi Flick se rinde a Lamine Yamal. El entrenador del Barcelona no duda en sus reflexiones alrededor de una joya que con apenas 18 años ha roto más de 30 récords por el conjunto culé. El alemán considera que estamos ante la llegada de una nueva ficha invaluable del deporte más popular del planeta y que incluso con apenas la mayoría de edad superada ya se encuentra a la altura de los mayores cracks de la historia de este juego. Le pone a la altura de Lionel Andrés Messi, Pelé, Diego Armando Maradona o Cristiano Ronaldo. El tiempo dirá que ocurre

“Es un absoluto genio. Especialmente a su edad, con 18 años, decide los partidos él solo. Está en el buen camino. También es muy inteligente. Pero, por supuesto, sigue siendo muy joven, con 18 años, y tiene que aprender de los demás. Nosotros lo apoyamos. Estoy convencido de que será uno de los mejores jugadores que el mundo del fútbol haya visto jamás”, reflexiones del entrenador alemán a lo largo de las últimas horas. Para muchos se trata del heredero natural de Messi en la ciudad catalana e igualmente del argentino en cuanto a la sucesión de la búsqueda del GOAT.

No son vacías las reflexiones de Flick alrededor de la figura de Lamine Yamal. Con apenas 16 años Xavi Hernández le hizo debutar en el primer equipo de un Barcelona donde su nombre es noticia desde hace prácticamente una década. Existen extractos del futbolista con apenas 10 años de edad derrumbando rivales por la ciudad deportiva del conjunto culé y ejemplificándose como un nuevo ejemplo de todo el talento que se encuentra en La Masía. El propio Lionel Andrés Messi no ha dudado en el pasado a la hora de analizarla como un talento generacional que cambiará todo tipo de esquemas y debates.

Yamal y Messi han ido relacionados prácticamente desde sus inicios. Tal y como le ocurriese a Lionel con la figura de Diego Armando Maradona, Lamine ha crecido en un mundo de comparaciones con el argentino que incluso han hecho que con apenas 18 años Barcelona le haya entregado la mítica camiseta 10. Es el segundo en hacerlo desde la marcha del rosarino rumbo al París Saint Germain y el primero al cual se le ven galones verdaderos para honrarla. No solo es que sea el líder de esta plantilla, sino que incluso de una selección española que quiere llevarse la Copa del Mundo del año 2026.

Lamine Yamal ha explotado de la mano de Flick. Hasta tal punto ha llegado su desempeño bajo el mando del alemán que incluso podría consagrarse como uno de los ganadores del Balón de Oro más jóvenes de toda la historia. En cuatro semanas se espera que la gala de la UEFA le tenga como uno de los grandes candidatos junto a nombres conocidos por todos como Ousmane Dembelé o Raphinha. Su entrenador no duda y le señala como un activo que dentro de 20 años usaremos para intentar buscar al mejor futbolista en la historia de este deporte junto a los Messi, Maradona, Pelé o Cristiano Ronaldo.

Terremoto con Fermín para Flick

MARCA avisa que Chelsea ni mucho menos va a detenerse en este mercado de fichajes. Los ingleses habrían puesto sus ojos en la figura de Fermín López en una operación que podría solucionar buena parte de los problemas económicos del Barcelona. Se habla de propuestas que vienen entre los 50 y 70 millones de euros por el canterano.

El conjunto culé busca dinero para completar todas sus inscripciones en cuanto a los fichajes se refiere. En caso de que Fermín López pudiese mantenerse en plantilla, por Cataluña también aguardan para definir qué ocurrirá con el juvenil Marc Casadó. Uno u otro podrían abandonar la plantilla de Flick a lo largo de las últimas horas y a la espera de un final del mercado de fichajes que se completará cuando lleguemos al mes de septiembre.

