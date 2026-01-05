Mientras la joya del Bayern Múnich declara que sueña jugar en Real Madrid, Manuel Neuer envió un contundente mensaje a la directiva sobre su continuidad

A falta de seis meses para que termine la temporada, el futuro de Manuel Neuer es todo menos claro. El guardameta alemán termina contrato el próximo 30 de junio y cerca de cumplir 40 años de vida en marzo. Llegan nuevas declaraciones del portero alrededor de la posibilidad de renovar en un Bayern Múnich que de la mano de Luis Díaz se alista para volver a la actividad a lo largo de los próximos días.

“Respecto a la extensión del contrato, me siento positivo. La comunicación con el club es muy buena. Sin embargo, quiero esperar a ver qué pasa en los próximos meses y mostrar un buen rendimiento; luego, probablemente se tomará una decisión a finales de marzo o abril”, comentaba Manuel Neuer alrededor de una decisión que va más allá de sus deseos personales. Pretende seguir siendo importante en caso de continuar en el gigante de la Bundesliga.

Afirma que no tiene prisas para tomar una decisión que en caso de ser negativa alrededor de su continuidad, implicaría un cambio de portero en Múnich por primera vez en prácticamente una década y media: “Entonces lo sabré: he jugado muchos partidos, luego sabré cómo está mi cuerpo, luego cumpliré 40 años y entonces habrá que ver si se puede tomar la decisión con convicción de continuar. ¡Quiero darme un poco más de tiempo para eso! Luego veremos si continúo o no”.

“Me gustaría tomarme mi tiempo con ello…Se trata de tomarse el tiempo para pensar: ‘Bueno, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi salud? ¿Tiene sentido continuar? Necesito un poco más de tiempo’”, ya comentaba Manuel Neuer a finales del año 2025 sobre su futuro. Recordemos que se trata del portero más galardonado de toda la historia de la Bundesliga e igualmente de uno de los principales capitanes del Bayern Múnich de Luis Díaz. La trama sigue abierta.

Neuer todavía no ha decidido si seguirá en Bayern Múnich: GETTY

Las palabras del guardameta alemán llegan en una semana donde Bayern Múnich retornará a la actividad de manera oficial. El día domingo el equipo de Vincent Kompany recibirá a Wolfsburgo por una nueva jornada de la Bundesliga y para intentar mantener la distancia que tienen en cuanto el liderato se refiere contra Borussia Dortmund. Luis Díaz y compañía comandan el certamen con 41 puntos sobre 45 posibles, sacando 9 de ventaja al conjunto del muro amarillo.

Huracán en Múnich por las palabras de Lennart Karl

La gran joya de este Bayern de Múnich encendió las redes sociales a lo largo de las últimas horas y dejando en claro que por su cabeza pasa algún día el deseo de jugar en Real Madrid. No es una noticia nueva teniendo en cuenta todas las filtraciones que han salido de sus redes sociales alrededor del conjunto blanco. Con apenas 17 años en sus piernas muchos le ven como la gran promesa del fútbol germánico de cara a las próximas décadas.

“Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí, pero algún día quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club soñado, pero esto queda entre nosotros”, declaraba Lennart Karl en el final de las vacaciones invernales de la Bundesliga. En redes sociales como Instagram solamente sigue a dos clubes y estos son tanto Bayern Múnich como por supuesto el gigante español.

