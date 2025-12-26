Los 5 récords que ha logrado Bayern Múnich desde la llegada de Luis Díaz

La llegada de Luis Díaz al Bayern de Múnich ha supuesto un huracán en todos los sentidos por la Bundesliga. El colombiano se encuentra de vacaciones a la espera de un final del parón invernal donde recuperará fuerza tras un semestre cargado de hitos y récords con el rey del fútbol alemán. Estas son las cinco marcas que el proyecto de Vincent Kompany ha podido consolidar desde la llegada del cafetero.

En primer lugar, debemos hablar de este Bayern Múnich como el segundo equipo más goleador en toda la historia de la entidad. En 2025 los bávaros cerraron su año con 107 goles anotados que solamente superan en el año 2021 con un total de 116 anotaciones. Los goles de Luis Díaz han sido vitales para terminar de sumar una marca a la que solamente el mítico equipo de Hansi Flick pudiese superar cuatro inviernos atrás. Ojo, jugaron varios partidos más en su primer semestre.

Una marca que, si nos vamos únicamente a este semestre, explica de sobremanera por qué Bayern Múnich es el gran candidato a todo lo que viene por delante en Europa. En apenas 14 jornadas de Bundesliga, los de Kompany y Luis Díaz firman un total de 55 goles oficiales. Nadie nunca en la historia del fútbol alemán había anotado tanto en tan poco tiempo. Tener 41 puntos de 45 posibles en lo que vamos de su torneo nacional también habla del mejor arranque en toda la historia de las 5 Grandes Ligas europeas.

Tener a jugadores como Luis Díaz o Harry Kane no solamente ayuda en casa. Bayern Múnich cierra el año sin ningún tipo de derrota como visitante en cuanto a la Bundesliga se refiere. Hablamos de una marca que solamente había podido ser levantada en el año 2013 por los bávaros e igualmente por Bayer Leverkusen en el año 2024. 16 partidos después, nadie ha derrotado a los muniqueses cuando estos salen del Allianz Arena.

Bayern Múnich no deja de firmar récords desde llegada de Luis Díaz: GETTY

No sobra decir que desde hace 47 jornadas en la primera división del fútbol alemán no hay otro líder que no sea el equipo del colombiano. Es el número de partidos donde la Bundesliga no ha visto a otra entidad que no sea Bayern Múnich comandar la tabla general del certamen. En este sentido, el tanto de Luis Díaz frente al Unión Berlín en los últimos minutos es vital para no haber perdido la punta en el inicio del semestre. Se cierra un 2025 absolutamente trascendental para un proyecto que ya mira el año que viene con el deseo de volver a reinar en Alemania y Europa.

Récord personal de Luis Díaz

Por la web del Bayern Múnich se destaca que el número 14 ha sumado dicho número de participaciones en goles durante sus primeras 14 jornadas disputadas en la Bundesliga. Una marca que solamente tiene un precedente en toda la historia del gigante alemán y que no se devuelve al fichaje de Harry Kane en su primera temporada por el sur de Baviera. Luis Díaz, en pocos meses, hace historia.

“El fichaje veraniego​​​​​​​ Luis Díaz firmó una exitosa primera mitad de temporada en Múnich. El extremo izquierdo participó directamente en 14 goles en sus primeros 14 partidos de la Bundesliga (ocho goles y seis asistencias). Desde que comenzó la recopilación de datos en la temporada 2004/05, solo Harry Kane ha marcado más goles en sus primeros 14 partidos de liga con el Bayern”, destacan en la web del club sobre el rendimiento del cafetero en este sentido. En 2026 hay muchos retos por delante.

Datos claves

Récords de impacto inmediato: Luis Díaz ha participado directamente en 14 goles (8 tantos y 6 asistencias) en sus primeros 14 partidos de Bundesliga, una marca de adaptación que en los últimos 20 años solo supera Harry Kane. Además, igualó su récord personal de 24 goles en un año natural.

Un Bayern de registros históricos: Bajo el mando de Vincent Kompany, el equipo cerró el 2025 con 107 goles , la segunda mejor cifra de su historia. En la actual campaña, firmaron el mejor arranque de las "5 Grandes Ligas" con 41 de 45 puntos posibles y un récord de 55 goles en 15 jornadas .

Heredero de ídolos y leyendas: El colombiano se ha ganado el respeto de iconos como Philipp Lahm, quien destacó su equilibrio entre ataque y defensa. El fanatismo es tal que los hijos del eterno capitán alemán celebraron la Navidad vistiendo la camiseta número 14 del guajiro.

Bajo el mando de Vincent Kompany, el equipo cerró el 2025 con , la segunda mejor cifra de su historia. En la actual campaña, firmaron el mejor arranque de las “5 Grandes Ligas” con y un récord de . Heredero de ídolos y leyendas: El colombiano se ha ganado el respeto de iconos como Philipp Lahm, quien destacó su equilibrio entre ataque y defensa. El fanatismo es tal que los hijos del eterno capitán alemán celebraron la Navidad vistiendo la camiseta número 14 del guajiro.

