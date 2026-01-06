Guardiola podría quitarle un nuevo compañero a Luis Díaz por Bayern Múnich

El mercado de fichajes de invierno ya se juega en todo el viejo continente. Mientras por Bayern Múnich Luis Díaz se prepara para iniciar su año calendario frente a Wolfsburgo, Manchester City de Pep Guardiola y hasta Liverpool podrían boicotear los planes del equipo de Vincent Kompany en cuanto a incorporaciones se refiere. Una inesperada lesión en el Etihad podría quitarle un compañero a mediados del 2026 al colombiano.

“Manchester City quiere fichar a Marc Guehi en enero, ya que comenzaron las conversaciones y se realizó un primer acercamiento. Está en la lista de candidatos. Liverpool, atento a la situación y en conversaciones desde agosto. El FC Bayern sigue en conversaciones activas para fichar a Guehi como agente libre”, confirmaba Fabrizio Romano sobre el internacional inglés. Recordemos que este termina contrato a mediados de año con Crystal Palace después de una temporada absolutamente gravitacional y donde levantó los dos primeros títulos en la historia del club. Esto último incluso, como capitán.

Pero no solo el nivel de Guehi es lo que ha hecho que Manchester City acelere y compita en relación a su fichaje con Bayern Múnich. La realidad pasa por entender que la lesión de tibia por parte de Josko Gvardiol obliga a los dirigidos por Pep Guardiola a buscar caras nuevas en pleno ecuador de la temporada. El croata podría perderse incluso en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA después de su inconveniente físico frente a Chelsea el pasado fin de semana.

La propia entidad confirmó el defensor central se perderá prácticamente lo que resta de temporada: “Manchester City confirma que Josko Gvardiol ha sufrido una fractura de tibia en la pierna derecha. La lesión se produjo durante la segunda parte del empate 1-1 contra el Chelsea el domingo en la Premier League. El defensor será operado a finales de esta semana y se están realizando evaluaciones para determinar el alcance total de la lesión y el pronóstico esperado”.

Marc Guehi, objetivo de Bayern Múnich y Guardiola para 2026: GETTY

Hablamos de un fichaje que no solamente es codiciado por Bayern Múnich de Luis Díaz o Manchester City. Desde el pasado mes de julio que Liverpool también puso sus ojos en el defensor por izquierda del Crystal Palace. Guehi incluso llegó a tener acuerdos económicos cerrados con el ex equipo del colombiano la Premier League Inglaterra y no acabó marchándose por las peticiones públicas de su entrenador en Londres. Con la salida prácticamente asegurada de Oliver Glasner del Crystal Palace a mediados de 2026, o incluso antes, todo hace pensar que el internacional con Inglaterra cambiará de club más pronto que tarde.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo arranca el 2026 para Bayern de Luis Díaz?

Todo ocurrirá concretamente este domingo 11 frente a Wolfsburgo en el estadio Allianz Arena. Será ahí cuando Bayern Múnich ponga la primera piedra de un año 2026 donde pretende seguir reinando en cuanto a la liga se refiere y donde igualmente buscará terminar con su sequía de títulos europeos. Hablamos de una Bundesliga donde ya tiene una ventaja de 9 unidades sobre Borussia Dortmund y que ha ganado en 11 de las últimas 12 oportunidades.

Se viene un mes de enero más que movido para Luis Díaz y compañía. Hasta el día 31 tendrán que disputar un total de 7 partidos entre compromisos de Bundesliga y Champions League. Se pretende rematar la lucha por el título local e igualmente poner a los bávaros Mancha en los octavos de final de la competición europea.

Datos claves

Crisis defensiva en el City: La fractura de tibia de Josko Gvardiol (quien se perderá el resto de la temporada tras su lesión ante el Chelsea) ha obligado a Pep Guardiola a acelerar por Marc Guéhi . El City ya ha iniciado conversaciones para fichar al capitán del Crystal Palace este mismo enero, rompiendo los planes de quienes esperaban a junio.

La fractura de tibia de (quien se perderá el resto de la temporada tras su lesión ante el Chelsea) ha obligado a Pep Guardiola a acelerar por . El City ya ha iniciado conversaciones para fichar al capitán del Crystal Palace este mismo enero, rompiendo los planes de quienes esperaban a junio. El Bayern ante el “boicot” inglés: El equipo de Luis Díaz y Vincent Kompany lideraba la carrera para firmar a Guéhi como agente libre en julio de 2026. Sin embargo, la urgencia del City y el interés persistente del Liverpool (que ya ofreció 35 millones el pasado verano) podrían obligar al defensor a quedarse en la Premier League este invierno.

El equipo de y Vincent Kompany lideraba la carrera para firmar a Guéhi como en julio de 2026. Sin embargo, la urgencia del City y el interés persistente del (que ya ofreció 35 millones el pasado verano) podrían obligar al defensor a quedarse en la Premier League este invierno. El factor Crystal Palace: Ante la negativa de Guéhi de renovar su contrato (que vence el 30 de junio de 2026), el Palace prefiere venderlo ahora por una cifra cercana a los 35-40 millones de libras antes que perderlo gratis. Esto pone al Bayern en desventaja, ya que las reglas de la FIFA le permiten negociar un precontrato, pero no igualar la urgencia competitiva de los clubes ingleses.

Publicidad

Publicidad

ver también Los 5 récords que ha logrado Bayern Múnich desde la llegada de Luis Díaz