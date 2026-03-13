Luis Díaz se dio cuenta que Harry Kane no quiso presumirlo y así reaccionó

La máquina de ataque del Bayern Múnich funciona tan bien que ni siquiera la ausencia de su goleador, Harry Kane, hizo que fallara alguna pieza. El delantero inglés decidió unirse al festejo de la goleada ante Atalanta en la Champions League con una publicación que no presumió a Luis Díaz. ¿Cuál fue la reacción del jugador colombiano?

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

BOLAVIP te la cuenta… Kane sufrió un golpe en la pantorrilla, se perdió la goleada 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach y se quedó en el banco de suplentes durante la victoria contra Atalanta por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26.

Harry Kane fue espectador de lujo no solo de la gran asistencia de taco de Luis Díaz, también vio como Bayern Múnich dejó prácticamente liquidada la serie ante Atalanta con un triunfo 1-6 en condición de visitante. Ahora, era el momento de celebrar la victoria con una publicación que no presumió a ‘Lucho’. Mmm…

Harry Kane no quiso presumir a Luis Díaz y así reaccionó el colombiano

Luis Díaz y Harry Kane en el Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“¡Una actuación irreal para continuar nuestra racha de victorias! Los chicos estuvieron excelentes desde el primer minuto. ¡A por el partido de vuelta!”, publicó Harry Kane en Instagram con dos fotos en las que Luis Díaz apareció escondido por detrás de Nicolas Jackson. ‘Lucho’ se dio cuenta de esto y lejos de enojarse decidió reaccionar con un ‘Me Gusta’.

Publicidad

Publicidad

El ‘Me Gusta’ de Luis Díaz al post de Kane. (Foto: Instagram / @harrykane)

ver también “Han decidido”: La decisión de UEFA que tenía en vilo al Bayern Múnich de Luis Díaz

¿Quién lleva más goles en la Champions League 2025-26, Luis Díaz o Harry Kane?

Aquí hay una ventaja importante para el delantero inglés. Mientras que Harry Kane lleva ocho goles y 609 minutos en los ocho partidos que ha disputado en la Champions League 2025-26, Luis Díaz registra tres anotaciones y 531minutos en siete partidos de la Liga de Campeones. El extremo del Bayern Múnich se perdió dos partidos por estar sancionado tras una expulsión ante el PSG en la fase de liga.

Encuesta¿Cuántos goles anotó Luis Díaz ante Atalanta? ¿Cuántos goles anotó Luis Díaz ante Atalanta? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis