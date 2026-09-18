En medio de la crisis de Luis Díaz, Bayern Múnich le cerró la puerta al segundo fichaje más caro de la historia del Liverpool

El segundo fichaje más caro en la historia de los Reds no es un objetivo a mediano plazo si se abre la puerta. Luis Díaz lo conoce de primera mano

Luis Díaz y el Bayern Múnich se alistan para su último desafío en la Bundesliga antes del parón de selecciones. Uno que llegará con un nuevo formato y donde el colombiano descansará. Mientras tanto, los directivos del equipo ya piensan en caras nuevas e incluso se dan el lujo de soñar con nombres de peso. En el Allianz Arena gusta el segundo fichaje más caro de la historia del Liverpool, pero ahora mismo las puertas están cerradas.

El periodista de BILD, Christian Falk, señala a Florian Wirtz en Anfield. Un nombre conocido por el Bayern Múnich, pues se trató de la figura de un Leverkusen que sigue siendo hasta la fecha el único equipo que le ha quitado un título de Bundesliga a los bávaros en la última década. Su presente en el Liverpool no termina de ser positivo y si hay opciones de repatriarlo, se darán movimientos, aunque no a corto plazo.

“Por supuesto, si Florian Wirtz estuviera interesado en regresar a la Bundesliga en algún momento, el Bayern de Múnich sería el primer equipo con el que hablaría. Sin embargo, no hay nada planeado. El Bayern tiene una plantilla amplia y todos se sienten muy confiados”, empezaba Falk sobre el nombre que le costó al Liverpool en su día más de 125 millones de euros.

La actualidad del plantel del Bayern no deja hueco: “Musiala tiene un contrato a largo plazo y no olvidemos que Vincent Kompany está probando un nuevo sistema con Michael Olise como eje central, la misma posición en la que juega actualmente con la Selección francesa. Así que el FC Bayern tiene muchas opciones. No olvidemos tampoco que el Liverpool pagó muchísimo dinero por Wirtz”.

Bayern de momento no abre la puerta a Wirtz: GETTY

Hay que recordar que tanto Wirtz como Luis Díaz se fueron al mismo tiempo del Liverpool y del Leverkusen. Es más, el mediapunta alemán fue uno de los nombres donde se invirtieron los millones de la venta de Lucho al Bayern. Ahora mismo no hay hueco para verlos juntos, aunque en Múnich siempre han tenido admiración por el volante que con Xabi Alonso conquistase toda Alemania. Desde su arribo a Anfield solo suma 7 goles y 9 asistencias en 51 partidos.

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Harry Kane, tajante sobre el Balón de Oro

“Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que diría es que la temporada pasada fue increíble, a nivel personal y de equipo. Fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida. Es verdad que llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia, habla por sí sola. Estoy extremadamente orgulloso de ello”, empezaba el inglés en charla con MARCA a semanas de que se entregue el gran premio.

Kane se ve con opciones, pero pide centrarse en lo colectivo hasta que llegue el gran día: “El Balón de Oro no está en mis manos. Depende de las personas que votan. Desde mi punto de vista, la temporada pasada ya es pasado. Ahora estoy centrado en esta y tengo ganas de ver qué más puedo hacer. Sé que se va a hablar mucho del Balón hasta octubre, porque es un gran premio”.

Datos claves

Luis Díaz descansará con el Bayern Múnich en el próximo parón de selecciones.

descansará con el en el próximo parón de selecciones. El Bayern Múnich descarta a corto plazo el fichaje del alemán Florian Wirtz .

descarta a corto plazo el fichaje del alemán . Harry Kane se mostró orgulloso por sus 73 goles de cara al Balón de Oro.