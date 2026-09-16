Desde Argentina comparan a la Selección de Ecuador con este equipo, tras la llegada de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo llega a Ecuador, pero desde Argentina le ponen una comparativa insólita a 'La Tri'.

Marcelo Gallardo está cerca de ser anunciado como el nuevo DT de Ecuador, y su llegada a ‘La Tri’ todavía sigue generando todo tipo de reacciones. El argentino ahora incluso ya es cuestionado por elegir a ‘La Tri’ como su nuevo equipo para este reto.

En Argentina se hizo viral como Gustav Salvestrini comparó a la Selección de Ecuador con un insólito equipo y acabó cuestionando la decisión del entrenador. ‘La Tri’ no viene de un gran Mundial, pero sigue siendo un equipo de importante crecimiento.

“Es un fracaso absoluto lo de Gallardo. Según el ranking FIFA es más importante ser técnico de Egipto, ser técnico de Austria, ser técnico de Irán, ser técnico de Dinamarca es más importante. Ser técnico de Japón, de Estados Unidos, de Suiza, de Marruecos es más importante. Fue a dirigir a Etiopía prácticamente“, sentenció en Picado TV.

La decisión de Gallardo también es cuestionada por la escasa historial internacional, a nivel de títulos, que tiene Ecuador, puesto que, ‘La Tri’ nunca ha ganado algo en mayores. De ahí que, el ‘Muñeco’ no deje ser cuestionado por varios argentinos.

🚨🔥 GUSTAV: “ES UN FRACASO ABSOLUTO EL DE GALLARDO” pic.twitter.com/ScJHYzUkPZ — Picado TV (@picadotv_) September 15, 2026

No obstante, en el Mundial, aunque no fue el mejor, y en las Eliminatorias, la Selección de Ecuador viene mostrando ser uno de los equipos con más crecimiento en Sudamérica. Incluso con la llegada de Gallardo, ‘La Tri’ es un favorito a ganar la Copa América.

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¿El contrato y sueldo de Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador?

Marcelo Gallardo firma con la Selección de Ecuador un contrato por 4 años, puesto que, se mantendrá el equipo nacional hasta 2030. Además, el estratega, ahora mismo, es el segundo mejor pagado de la eliminatoria sudamericana con un salario de 3.5 millones.

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