El capitán del PSG confesó lo que tuvieron que hacer por el nivel de Luis Díaz: “Como locos”

Conoce qué confesó el capitán del PSG sobre el nivel de Luis Díaz y por qué admitió que tuvieron que correr "como locos" para intentar frenarlo.

Michael Olise desapareció y Harry Kane pudo marcar diferencia hasta el tiempo de reposición. Luis Díaz volvió a ser el jugador más desequlibrante del ataque del Bayern Múnich ante el PSG en las semifinales de la Champions League 2025-26, así que Marquinhos, capitán del equipo fránces, no dudó en reconocer lo que tuvieron que hacer.

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A pesar de que el París Saint-Germain empezó ganando con un gol de Ousmane Dembélé al minuto tres del primer tiempo, ‘Lucho’ Díaz hizo un regate por aquí y otro por allá para dejar en el camino a Zaire-Emery, y levantar a los hinchas del Bayern Múnich con una gran jugada.

Marquinhos ya había dicho sobre Luis Díaz que “es un campeón. Lo he visto desde su etapa en Liverpool y con Colombia. En el uno contra uno es muy difícil de marcar. Además, jugar con una tarjeta amarilla desde el primer tiempo lo hace todavía más complicado”. Ahora, tampoco dudó en confesar lo que les tocó hacer tras otra buena actuación de ‘Lucho’.

El capitán del PSG y una confesión tras el gran nivel de Luis Díaz

Díaz y Marquinhos en Bayern vs. PSG de Champions. (Foto: Getty Images)

Luis Díaz terminó como el segundo jugador mejor calificado del Bayern Múnich con 7.9 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, en el empate 1-1 y es indudable que su nivel llevó a que el capitán del PSG confesara que “esta noche (6 de abril) demostraremos que también sabemos cómo defender y cómo luchar como locos“.

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Esto dijo Manuel Neuer tras la eliminación del Bayern en semifinales de la Champions

“Hoy (6 de abril) no estuvimos acertados en ataque. No tuvimos muchas ocasiones claras, pero sin duda tuvimos la oportunidad de ganar el partido. Estuvimos cerca de la final, pero no pudimos rematar. Cuando llega ese momento clave y marcas el gol, todo cambia. Desafortunadamente, nuestro gol llegó demasiado tarde. El ambiente en el estadio era electrizante, estábamos ahí, pero no fuimos lo suficientemente efectivos en el área. Ambos equipos jugaron con mucha intensidad; podríamos haber marcado dos o tres goles más. Intentamos atacar con buena presión y contraataques rápidos. Por supuesto, la decepción es la emoción predominante ahora mismo, pero aún nos queda una final (Copa de Alemania) por jugar y estamos deseando ir a Berlín”, afirmó Manuel Neuer tras la eliminación del Bayern Múnich ante PSG por un macador global de 5-6.

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