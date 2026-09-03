La nueva regla que el Bayern Múnich le puso a Luis Díaz luego del mal Mundial con Colombia

¡Disciplina al estilo alemán! Al reincorporarse tras el Mundial, el Bayern Múnich le puso a Luis Díaz la regla que debe cumplir sin excepción.

Para nadie es un secreto que Luis Díaz tuvo un nivel en el Mundial que muy pocos esperaban y para empezar a ajustar las tuercas de cara a una nueva temporada, Bayern Múnich no dudó y le puso una nueva regla a ‘Lucho’ y a todos los jugadores del equipo.

La Selección Colombia quedó eliminada en octavos de final del Mundial 2026, y a pesar de que Luis Díaz anotó el penalti que cobro en al tanda contra Suiza, el extremo terminó la Copa del Mundo con tan solo un gol y una asistencia. Había que levantar el nivel en el Bayern.

Luis Díaz empezó la temporada 2026-27 con el título de la Supercopa de Alemania 2026 tras la victoria del Bayern Múnich al Borussia Dortmund. No le fue mal con una calificación de 7.2 puntos, según la aplicación ‘Be Soccer’. Luego, llegó el primer gol de ‘Lucho’ en la Bundesliga en el triunfo 5-1 contra Stuttgart. Entonces… ¿La nueva regla ha funcionado?

Bayern Múnich le puso una nueva regla Luis Díaz

Luis Díaz lleva cuatro títulos en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Según informaron Julian Agardi y Michel Schröer, el diario ‘Bild’, el entrenador Vincent Kompany implementó una nueva regla de 48 horas en Bayern Múnich. ¿En qué consiste? ‘Lucho’ Díaz y los demás jugadores del primer equipo no pueden abandonar Múnich en las 48 horas anteriores a un partido competitivo. Además, bajo ninguna circunstancia pueden emprender viajes de larga distancia. Esta nueva regla aplica incuso si los jugadores tienen programado un día libre en ese periodo de tiempo antes de un encuentro.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de la victoria 1-4 contra VfL Osnabrück en la primera ronda de la Copa de Alemania, Luis Díaz y Bayern Múnich jugarán contra el Shalke 04 el sábado 5 de septiembre a las 11:30 A.M. por la segunda fecha de la Bundesliga 2026-27.

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