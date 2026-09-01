Mientras Bayern Múnich pagó 75 millones por Luis Díaz, esto pagó Olympiacos por Gustavo Puerta

Uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia durante el Mundial 2026 cambió de equipo. Real Racing Club de Santander confirmó que vendió los derechos deportivos de Gustavo Puerta al Olympiacos, así que no hubo un mejor momento para comparar lo que pagó el equipo griego con lo que Bayern Múnich puso sobre la mesa por Luis Díaz.

A pesar de que no jugó un solo partido en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Puerta se ganó la titularidad en Colombia y disputó todos los cinco partidos que disputaron en la Copa del Mundo. Terminó con una calificación promedio de 7.1 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’.

“En el día de hoy (primero de septiembre) el Racing ha transferido los derechos deportivos de Gustavo Puerta al Olympiakos de El Pireo una vez que el equipo griego ha procedido a abonar el importe íntegro de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al futbolista con la entidad verdiblanca”, publicó la página oficial del Real Racing Club de Santander.

La gran diferencia entre lo que pagaron por Luis Díaz y Gustavo Puerta en Europa

Puerta y Luis Díaz en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

La diferencia es de 55 millones de euros. Mientras Bayern Múnich le pagó 75 millones con bonificaciones al Liverpool FC por Luis Díaz, el periodista Julián Capera, de ‘Caracol Televisión’, informó que “el grupo de Evangelos Marinakis (Nottingham – Olympiacos) pagó 16 M€ al Racing de Santander por Gustavo Puerta. La operación ascenderá a los 20M€ por derechos de solidaridad y comisiones”.

Este sería el salario de Gustavo Puerta en Racing de Santander

La información que publicó Capera también señaló que Gustavo Puerta “será el jugador mejor pago del conjunto inglés y de la liga griega”. Según esto, el volante colombiano ganaría un salario más alto al jugador mejor pagado del Nottingham Forest FC, Morgan Anthony Gibbs-White, quien gana 8.371.598 euros al año. Puerta recibiría un salario de más de 8.3 millones de euros.

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