El favorito de Luis Díaz para ganar el Balón de Oro 2026

El colombiano no duda sobre lo que deberá ocurrir en la gala del próximo 26 de octubre. Luis Diaz tiene en claro quien debería ganar el Balón de Oro.

La lucha por el Balón de Oro 2026 se encuentra más abierta que nunca. El próximo 6 de octubre Londres será el hogar de una gala donde, a diferencia de los últimos años, ni mucho menos hay un ganador general en la previa. Luis Díaz, consultado por el tema, no duda en señalar a Harry Kane como el merecedor de la corona.

“Es el mejor del mundo, sin ninguna duda. Lo demostró durante toda la temporada pasada y lo viene mostrando desde hace mucho tiempo. La verdad, puede hacerlo todo, como dije antes. Lo admiro mucho porque siento que nunca hace nada mal”, empezaba Luis Díaz en las últimas jornadas alrededor de una fecha que paralizará al mundo.

Kane firmó un registro tremendo la última temporada. Sus 73 goles y 8 asistencias en 65 partidos oficiales entre su club y la Selección de Inglaterra encuentran poca competencia en cuanto a números individuales se refiere. El británico, además, ha ganado todos los títulos locales del fútbol alemán.

Para Luis Díaz esto no es el único motivo para darle a Kane el trofeo. Su participación en el juego del equipo es otro punto a favor: “Hace jugar a sus compañeros, corre, defiende, marca goles y también puede anotar desde larga distancia. Su mentalidad es increíble, así que para mí es uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro. Espero que pueda levantarlo y que todos podamos alegrarnos por él”.

Kane, el elegido para Luis Díaz como Balón de Oro 2026: GETTY

Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Michael Olise y Khvicha Kvaratskhelia. Estos son desde la previa los grandes candidatos al Balón de Oro del 2026. Se busca heredero de Ousmane Dembélé, quien también estará entre los 10 favoritos. Para Luis Díaz, por lo menos, no hay dudas de que el 9 del Bayern Múnich merece el galardón por juego y números.

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