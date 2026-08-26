La primera publicación del Bayern con Luis Díaz tras la burla del Borussia Dortmund al colombiano

Conoce la publicación del Bayern Múnich apoyando a Luis Díaz tras la burla del Borussia Dortmund en público. ¡Video!

Esta rivalidad se volvió a calentar y Luis Díaz estuvo involucrado. Borussia Dortmund encendió las redes burlándose del jugador colombiano y la primera publicación del Bayern Múnich con ‘Lucho’ no tardó en llegar. ¿Le respondieron?

Todo empezó después de la Supercopa de Alemania del sábado 22 de agosto. Bayern Múnich se quedó con la victoria 2-1 y una de las primeras publicaciones del Borussia Dortmund tras esta derrota se burló de Luis Díaz con un video que llegó a más de 959.000 reproducciones.

“La muralla”, publicó la cuenta oficial en español del Borussia Dortmund en español mencionando al defensor Joane Gadou en la jugada en la que le quitó un balón a ‘Lucho’ Díaz y lo dejó en el piso. Como si fuera poco, la publicación estuvo acompañada de un vallenato para que la burla fuera viral. Ahora, era turno de saber cómo el Bayern Múnich se hizo sentir con el extremo colombiano.

Esto publicó Bayern Múnich con Luis Díaz tras la burla del Borussia Dortmund a ‘Lucho’

Luis Díaz y Jobe Bellingham. (Foto: Getty Images)

Luego de que Borussia Dortmund dejara mal parado a Luis Díaz con una publicación en su perfil oficial en español de Instagram, Bayern Múnich hizo todo lo contrario y resaltó las cualidades de ‘Lucho’ a la hora de controlar el balón. ¿La publicación perfecta tras la burla viral? El video habla por sí solo.

𝑷𝒖𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 😮‍💨💫



Lucho & Pavlo ballin' in training ✨ pic.twitter.com/Yf55htof8G — FC Bayern München (@FCBayern) August 25, 2026

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El próximo partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Bayern Múnich y Luis Díaz debutan en la Bundesliga 2026-27 el próximo viernes 28 de agosto contra Stuttgart a la 1:30 P.M. (hora colombiana) en el estadio Allianz Arena. Vienen de ganar tres títulos en la temporada anterior, liga, Copa y Supercopa, y ahora la Champions League pasa a ser una de la mayores prioridades.

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