Tiene los mismos goles de Luis Díaz: la joya de la Bundesliga que pronto se disputarán USA y la Selección Colombia

Ha tenido un positivo inicio de torneo en Alemania, hasta igualando en goles a Luis Díaz. Podría jugar para Colombia o USA.

Colombia busca nuevos ídolos tras el final de una Copa del Mundo donde una generación entera de grandes activos de la Selección dijo adiós. Mientras Néstor Lorenzo y sus pupilos preparan el inicio de la Fecha FIFA, el futbolista Santiago Castañeda destaca en Alemania con los mismos goles que Luis Díaz, mientras la Selección de Estados Unidos también sigue sus pasos.

Hubo gol del colombiano-estadounidense Santiago Castañeda este fin de semana. Lo hizo en la victoria del Paderborn, su club, ante Hoffenheim por la cuarta fecha de la Bundesliga. Hablamos de un volante de 21 años nacido en Tampa y que vive un positivo inicio de campaña en tierras alemanas. Tiene los dos pasaportes.

Hijo de padres colombianos, Castañeda tuvo el inicio de su carrera en Estados Unidos con el Tampa Bay Rowdies. En el 2023 aparecería el MSV Duisburg de la tercera división de Alemania, club que se haría con sus servicios hasta que solo 12 meses después surgiría la oportunidad de ir al Paderborn. En el club azul, este cafetero acumula ya 73 partidos y 3 goles. Ascendió con ellos meses atrás a una Bundesliga donde ahora mismo ocupan la casilla 12 en la tabla general.

Colombia tendrá que moverse si quiere quedarse con sus servicios, pues el jugador ya ha tenido partidos sub-23 con Estados Unidos en el 2025. Se trata de uno de los muchos futbolistas con pasaporte cafetero que van emergiendo y que podrían entrar en el radar de Néstor Lorenzo en las próximas fechas.

En sus redes sociales, el jugador se muestra orgulloso tanto de su nacionalidad estadounidense como colombiana. A sus 21 años vive su primera campaña en las grandes ligas europeas, con un total de 5 partidos jugados sobre 5 posibles. Tiene la misma cantidad de goles que un Luis Díaz que, recordemos, no fue llamado por Lorenzo para los amistosos de esta Fecha FIFA.

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