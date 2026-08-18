Luis Díaz no se exige superar sus goles de la última temporada en Bayern Múnich: “Sería un buen número”

No se ve obligado a marcar más de 26 goles en su segunda campaña en Bayern Múnich. Luis Díaz si se demandará títulos oficiales.

Jornada de Team Day para un Bayern Múnich que cerrará su pretemporada en las próximas horas y que se viene preparando para la Supercopa de Alemania frente al Borussia Dortmund. A la espera de dichos compromisos Luis Díaz dejó reflexiones de peso alrededor de su segunda temporada en el equipo teutón. No se exigirá marcar más tantos de los cuales consiguiese los últimos 12 meses bajo el brazo de Vincent Kompany.

“¿Goles esta temporada? No sé, 20 o 25 es un buen número… A los fans que siempre están apoyando, hay que dedicarles los triunfos, los objetivos y los títulos”, analizaba el cafetero Luis Díaz en una jornada que reunió a los jugadores del equipo masculino y femenino. Entiende que lo verdaderamente importante pasa por el éxito colectivo del plantel.

No nos olvidemos que en la última temporada Luis Díaz marcó 26 goles en 51 partidos para Bayern Múnich. Hablamos de la que de momento sigue siendo la mejor temporada de su carrera en cuanto a cifras anotadoras se refiere. Por lo pronto no se ve obligado a superar unos registros que lo convirtieron en uno de los mejores extremos izquierdos del último año en el continente europeo. Seguirá siendo titular con Kompany.

El cafetero se entiende a sí mismo como un jugador de equipo. Aportar al colectivo será la verdadera clave para entender esta segunda temporada como una positiva. Luis Díaz no duda: “Quiero marcar muchos goles, dar muchas asistencias y ganar muchos títulos para el club, para el equipo. Es lo más importante, para nosotros hacer una gran temporada aún mejor que la anterior y en lo personal tratar de ayudar en lo que pueda”.

Luis Díaz espera marcar más de 20 goles en esta campaña por Bayern Múnich: GETTY

La segunda temporada de Luis Díaz trae obligaciones claras en lo colectivo. Ganar todos los títulos locales es prácticamente una obligación. Intentar recuperar la corona europea tras no haber podido ganar la Champions League desde el año 2020 también será un objetivo de peso. En caso de levantar la Orejona en Madrid por el año 2027 igualarían al AC Milán como el segundo equipo con más ediciones de la Orejona.

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Harry Kane, semana clave para seguir en Bayern Múnich

El delantero británico termina contrato en el año 2027. Se espera que en las próximas jornadas pueda finalmente llegar a un acuerdo con Bayern Múnich para prorrogar dicho acuerdo contractual hasta el verano del 2029. Es una operación absolutamente angular en la creación de este equipo dirigido por Vincent Kompany.

“Solo me queda un año de contrato, así que ahora es el momento de hablar de ello. Lo discutiremos la próxima semana o la que sigue. Ambas partes están completamente relajadas al respecto”, comentaba el delantero inglés en esta jornada de declaraciones por parte de las plantillas masculinas y femeninas del Bayern Múnich. Salvo giro de 180° seguirá en Baviera.

Datos claves

Luis Díaz anotó 26 goles en 51 partidos la temporada pasada con el Bayern.

anotó 26 goles en 51 partidos la temporada pasada con el Bayern. Luis Díaz busca marcar entre 20 o 25 goles en su segunda temporada.

busca marcar entre 20 o 25 goles en su segunda temporada. Harry Kane negociará la extensión de su contrato con el Bayern Múnich hasta 2029.